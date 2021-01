Roma, grave incidente stradale per Morgan De Sanctis

Il direttore sportivo della Roma Morgan De Sanctis è stato coinvolto nella notte in un grave incidente stradale in via Cristoforo Colombo. L’ex portiere e attuale dirigente dei giallorossi, trasportato d’urgenza al policlinico Gemelli, in queste ore è stato sottoposto a intervento chirurgico a seguito di un’emorragia all’addome, l’intervento è riuscito e si trova in terapia intensiva. Non sarebbe in pericolo di vita. A riportare la notizia è il Messaggero.

Secondo le prime ricostruzioni, De Sanctis stava percorrendo via Cristoforo Colombo a Roma intorno alla mezzanotte, quando l’auto Hyundai su cui viaggiava si è ribaltata. Subito trasportato al Gemelli per verificare la presenza di eventuali emorragie interne e tenere sotto controllo il trauma cranico, secondo i primi esami ha riportato anche la frattura di alcune costole. Nella mattinata di mercoledì l’intervento chirurgico all’addome per l’asportazione della milza.

All’ospedale si è recato di corsa Bruno Conti e parte della dirigenza della Roma. De Sanctis, 44 anni il prossimo 26 marzo e padre di tre figlie, in carriera ha difeso anche le porte di Pescara, Juventus, Udinese, Siviglia, Galatasaray, Napoli e Monaco.

OMNISPORT | 06-01-2021 11:16