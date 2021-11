La Roma si riscopre Felix, ma per i tifosi è festa soltanto a metà

21-11-2021 22:45

Ritrova il sorriso e i tre punti la Roma, che passa sul campo del Genoa grazie a una doppietta nel finale del suo gioiellino, Felix. Lanciato in campo da Mourinho negli ultimi minuti di una partita ancora bloccata sullo 0-0, l’attaccante si è scatenato rovinando il debutto in panchina di Shevchenko. Per i tifosi giallorossi finalmente una serata di gioia, anche se per molti è festa soltanto a metà: in tanti non si fidano di una squadra ancora poco spettacolare e soprattutto sprecona sotto porta.

Genoa-Roma, primo tempo scialbo dei giallorossi

Poco spettacolo nel primo tempo. Dominano gli sbadigli e di gol neppure a parlarne (se si eccettua quello annullato a Mkhitaryan), con tante critiche sui social. “O hanno tutti le scarpe da ginnastica oppure non è possibile che non riescono a mantenersi in piedi, vorrei capire come sia possibile andare in campo con i tacchetti sbagliati a questo livello”, scrive un tifoso che s’interroga sui tanti scivoloni in campo. “Noiosi in difesa e in attacco non segna nessuno. Abraham già non segna mai, poi ce li fa pure levare i gol”, commenta un altro fan in riferimento alla rete annullata alla Roma. “Serve più cattiveria sotto porta”, è la sintesi di una supporter. Un altro tifoso invita il tecnico a cambiare: “Metti Mayoral che almeno si muove un po’ e Zaniolo può giocare anche in sedie a rotelle. Se doveva venire sto fenomeno per mettere il migliore della rosa in panca può fare anche ritorno nel suo Portogallo“.

Mourinho azzecca il cambio: Felix entra e segna

Nella ripresa la musica cambia, la Roma prende decisamente in mano le operazioni e costruisce occasioni. Il gol arriva a 8′ dal termine, per merito del nuovo entrato Felix che poi si ripete con una prodezza nel recupero. “La notizia non è la Roma in vantaggio, ma è la Roma che impiega 82 minuti per segnare un gol in una gara a senso unico”, scrive un tifoso. “Felix da utilizzare sempre nelle prossime partite prima che precipiti nel baratro degli attaccanti della Roma in cui sono caduti Abraham e Shomurodov, per tralasciare Mayoral“, è l’auspicio di un altro fan. “Mkhitaryan da mezzala può essere la rivelazione assoluta di questa Roma. Che Mourinho abbia avuto un’intuizione geniale (e inusuale visti gli ultimi anni)?”, sottolinea un tifoso. E qualcuno riflette sarcastico: “Allora non è ancora il caso di mandare in pensione Mourinho“.

