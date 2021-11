Roma, scoppia l'emergenza Covid: Cristante e Villar positivi

20-11-2021 14:21

Nuovi problemi per la Roma di José Mourinho: i centrocampisti Bryan Cristante e Gonzalo Villar sono stati trovati positivi al Coronavirus dopo i tamponi effettuati nelle scorse ore in vista del match contro il Genoa.

Roma, emergenza Covid: la situazione di Cristante e Villar

Dopo le indiscrezioni arrivate in mattinata, la Roma ha pubblicato un comunicato in cui ha fatto chiarezza sulla situazione: “L’AS Roma comunica che, in seguito ai controlli periodici svolti attraverso i tamponi molecolari, Bryan Cristante e Gonzalo Villar, entrambi vaccinati, sono risultati positivi al COVID-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. I calciatori stanno bene e si trovano in isolamento domiciliare“.

La società giallorossa ha effettuato un ulteriore giro di tamponi molecolari per tutta la squadra, per accertare le positività ed eventuali falsi positivi, e ha annunciato nuovi tamponi nelle prossime ore.

Roma, emergenza Covid: cambia il centrocampo, Mourinho ritrova Pellegrini

Dopo il forfait negli Azzurri, Lorenzo Pellegrini ha recuperato dal problema al ginocchio che lo ha condizionato nelle ultime settimane. Il capitano giallorosso partirà dal 1′ contro il Genoa, al suo fianco ci sarà Veretout. Sulle fasce Karsdorp ed El Shaarawy, Zaniolo dovrebbe giocare sulla tre quarti alle spalle di Abraham e Shomurodov. Mourinho punta al ritorno alla vittoria dopo due ko consecutivi con Milan e Venezia.

Genoa-Roma, dove vederla

Genoa-Roma sarà visibile in diretta ed in esclusiva su Dazn: fischio d’inizio alle ore 20.45 con telecronaca affidata a Riccardo Mancini, affiancato dal commento tecnico di Simone Tiribocchi.

