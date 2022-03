Chi è il centrale del Clermont che il Napoli vuole soffiare al Torino

02-03-2022 13:02

Primo in classifica e al lavoro per la partita-scudetto con il Milan, ma il Napoli continua a guardare anche al futuro, a una stagione – la prossima – che vedrà comunque una profonda rivoluzione nella rosa della società di Aurelio De Laurentiis, che saluterà diversi giocatori simbolo: da Insigne a Ghoulam fino, probabilmente, a Mertens.

Un centrale del Clermont nel mirino di Giuntoli

Il d.s. Cristiano Giuntoli cerca però rinforzi anche in difesa e secondo la Gazzetta dello Sport avrebbe posato gli occhi su Cedric Hountondji, 28enne centrale del Clermont, tra le rivelazioni della Ligue 1: il suo rendimento ha spinto il Torino a interessarsi fortemente a lui.

Hountondji è nazionale del Benin, ma ha passaporto francese: è infatti nato a Tolosa, per poi svolgere gran parte della sua carriera proprio in Francia. Il difensore ha debuttato nel massimo campionato francese con il Rennes nella stagione 2013/14, poi ha giocato con Chateauroux, Auxerre e Ajaccio rima di una parentesi in MLS al New York City e un’altra in Bulgaria, al Levski Sofia. Nell’estate 2019 il ritorno in patria, al Clermont, di cui è rapidamente diventato un punto fermo.

Alto 195 cm, destro, Hountondji è un centrale piuttosto rapido in rapporto alla stazza e dotato di buona tecnica. Soprattutto, costa poco: il suo contratto è in scadenza nel 2023 e con un paio di milioni il Napoli potrebbe facilmente chiudere l’affare. Il fattore chiave è il tempo: la concorrenza del Torino potrebbe diventare un problema.

I tifosi bocciano Hountondji

I tifosi del Napoli, però, non sembrano particolarmente entusiasti dell’interesse per Hountondji. “Ma chi è questo? Poi viene da un club francese di terza fascia”, commenta Enzo su Facebook. “Un altro sconosciuto, ma almeno costa meno di Tuanzebe”, aggiunge Franco, ricordando l’unico arrivo di gennaio che il Napoli dovrebbe riscattare a fine stagione.

“Ancora non avete imparato a non giudicare i giocatori dai nomi?”, commenta Gigi ammonendo i compagni di tifo per non aver fiducia nella società. “Hountondji va bene per il fare il 4° centrale”, il parere di Marco. “Non scherziamo, che dobbiamo fare con questo?”, chiosa Giovanni bocciando l’idea Hountondji.

SPORTEVAI