Chi è Thiago Almada, il campione del mondo che il Napoli ha già opzionato

Ha 21 anni e un talento indiscutibile il trequartista che gli azzurri avrebbero individuato per il post-Zielinski: gioca nella MLS e ha fatto parte dell’Argentina trionfatrice in Qatar

21-04-2023 13:21

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Di questi tempi un anno fa il Napoli perfezionava l’acquisto di Kvicha Kvarastskhelia: il d.s. azzurro Cristiano Giuntoli non avrebbe perso l’abitudine di muoversi con largo anticipo in sede di calciomercato e ora sarebbe vicino alla chiusura dell’acquisto di Thiago Almada, trequartista argentino classe 2001 (come il georgiano), laureatosi campione del mondo con la Selecciòn in Qatar. Ma chi è Thiago Almada?

Napoli, chi è Thiago Almada

La descrizione di Thiago Ezequiel Almada non può che partire dalle sue caratteristiche tecniche, ovvero quelle di un giocatore brevilineo (è alto 171 cm) dotato di grande padronanza nel controllo di palla e nel tiro, soprattutto col destro. Almada, 21 anni, è un trequartista, un numero 10, o almeno in quel ruolo è riuscito a imporsi nel mondo del calcio, cresciuto e lanciato dal Velez Sarsfield: ha dribbling, estro, capacità di verticalizzare e tiro dal limite, anche su punizione.

Thiago Almada campione del mondo con l’Argentina

Thiago Almada ha esordito a 17 anni con la maglia del Velez Sarsfield, con cui nel giro di 3 stagioni ha messo insieme la bellezza di 100 presenze, 24 gol e 10 assist. Numeri che lo hanno portato a diventare un elemento chiave delle nazionali giovanili dell’Argentina e poi, nel febbraio dello scorso anno, ad essere ceduto all’Atlanta United, in MLS, per 15 milioni di euro. Nel calcio statunitense, meno tecnico ma intenso e piuttosto fisico, Thiago Almada ha avviato la sua evoluzione tattica, iniziando a giocare con maggiore continuità come attaccante esterno, ruolo in cui aveva giocato ma saltuariamente nel Velez: per lui sinora 11 gol e 12 assist in 37 partite.

Dei suoi progressi s’è accorto anche il c.t. dell’Argentina Scaloni, che dopo averlo fatto esordire nell’amichevole con l’Honduras dello scorso settembre lo ha inserito nella lista per i Mondiali in Qatar: Almada s’è dunque laureato campione del mondo a 21 anni, nonostante sia sceso in campo solo per 6 minuti nel 2-0 alla Polonia nella fase a gironi. Lo scorso 23 marzo, alla 3a presenza in nazionale, il suo primo gol con la Selecciòn, entrando dalla panchina per MacAllister nel 2-0 a Panama.

Napoli: Thiago Almada il possibile post-Zielinski

In quella gara Scaloni ha utilizzato Thiago Almada da interno di centrocampo, un dettaglio chiave questo per comprendere l’interesse del Napoli per il 21enne argentino. A fine stagione, infatti, il club azzurro potrebbe salutare Piotr Zielinski, che ha un contratto in scadenza nel 2024 e un ingaggio non migliorabile per i parametri del club. Il d.s. Giuntoli potrebbe aver visto in Thiago Almada l’erede del polacco, un talento su cui investire in attesa di una maturazione fisica e tattica che lo porti a trasformarsi da trequartista puro a interno/mezz’ala. Un’evoluzione che il Napoli potrebbe attendere, anche grazie alla presenza in organico di un altro gioiellino pronto a imporsi come titolare come Eljif Elmas.