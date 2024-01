Chi sono i Carota Boys di Sinner? Curiosità e aneddoti sui fan di Jannik che hanno stregato il mondo del tennis

Chi sono, da dove vengono, com'è nata l'idea del costume da carota, come fanno a seguire Sinner e i festeggiamenti per l'Australian Open: tutto quello che c'è da sapere sui Carota Boys

29-01-2024 17:30

Negli ultimi mesi molti avranno notato, ed era difficile che passassero inosservati, un gruppo di ragazzi vestiti da carote sugli spalti dei tornei di tennis più importanti del mondo. Si tratta dei Carota Boys, i fan numeri uno di Jannik Sinner diventati in breve un vero e proprio fenomeno social che su Instagram conta già di più di 100mila seguaci.

Chi sono i Carota Boys

I Carota Boys sono un gruppo di tifosi sfegatati di Jannik Sinner composto da sei ragazzi – Enrico Ponzi, Francesco Gaboardi, Alessandro De Dominici, Alberto Mondino, Lorenzo Ferrato e Gianluca Bertorello – originari di Revello, un comune di 4000 abitanti in provincia di Cuneo, di eta compresa tra i 26 e i 29, che lavorano in differenti ambiti e che col tennis hanno a che fare solo per una forte passione che li accomuna da una vita.

Come sono nati

Come raccontato da loro stessi, tutti e sei sono da sempre grandi seguaci di tennis, sport che seguono e praticano. Come tanti italiani appassionati del mondo della racchetta anche loro non erano rimasti indifferenti all’esplosione di Sinner, che seguono da qualche anno e hanno visto giocare dal vivo la prima volta al Master 1000 di Monte Carlo del 2021.

Nel 2023 i sei amici hanno deciso di portare il loro tifo per Jannik a un livello superiore, aprendo la loro pagina Instagram e iniziando a seguire l’altoatesino nei vari tornei vestiti da carota. L’idea di indossare il buffo costume venne a Francesco poche settimane prima degli Internazionali BNL d’Italia 2023 e, nonostante qualche dubbio iniziale, da quel giorno non lo hanno più abbandonato, riempiendo di arancione gli spalti degli stadi di tennis di tutto il mondo.

Perché la carota?

Ma perché proprio da carota? Si potrebbe pensare che la scelta dell’ortaggio sia dovuta al colore di capelli di Jannik, ma la vera motivazione del costume da carota deriva da una particolare scena, poi diventata virale, verificatasi all’ATP 500 di Vienna del 2019, in cui un giovanissimo Sinner ha mangiato una carota durante un cambio campo. Il costume, inizialmente acquistato su Amazon, ora è prodotto da un’azienda vicina alla loro città e ha il loro logo ufficiale.

The snack that started it all 🤝 pic.twitter.com/jzv5RpbQ6B — Tennis TV (@TennisTV) May 30, 2023

Come fanno a seguire Sinner

I Carota Boys hanno affermato di non venire pagati per la loro attività, ma se inizialmente erano loro a prendersi i biglietti e organizzarsi le trasferte per seguire Sinner, ora capita che siano direttamente sponsor o tornei a invitarli, come accaduto di recente agli Australian Open, dove il major ha procurato loro il volo, l’alloggio, il trasporto, l’albergo e i biglietti per il match. Il primo invito fu però da parte di Lavazza, che li ospitò al Roland Garros 2023 e da lì in poi i sei amici hanno avuto la fortuna di poter assistere dal vivo a tutti e quattro i tornei dello slam.

Come hanno festeggiato il trionfo di Sinner agli Australian Open

I Carota Boys hanno seguito la finale contro Daniil Medvedev su un maxischermo alla Nuvola Lavazza di Torino insieme ad altre 1500 persone e sono esplosi di gioia al devastante vincente di dritto che sul 40-30 5-3 del quinto set ha regalato la vittoria degli Australian Open a Sinner e il primo titolo dello slam nel singolare maschile dai tempi del Roland Garros conquistato da Adriano Panatta nel 1976.

Il gruppo WhatsApp con Jannik

Con l’aumentare della loro fama i Carota Boys hanno avuto anche la possibilità di conoscere il loro idolo, che hanno incontrato per la prima volta a New York in occasione degli US Open 2023. Ora i sei fan condividono con Sinner anche un gruppo WhatsApp, JS e i Carota Boys, sul quale si scambiano qualche messaggio di complimenti e di auguri.