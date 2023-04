Chiellini insultato in Usa per il suo passato juventino: la gran risposta del difensore

Preso di mira da un tifoso nel corso del riscaldamento per il suo passato in bianconero, Chiellini ha risposto da grande campione ai pesanti insulti gratuiti urlatigli praticamente in faccia

Il passato torna sempre e, spesso, non per portare buone nuove. In questo caso, dopo 17 stagioni a difendere gli stessi colori, è toccato a Giorgio Chiellini farci i conti. Durante il riscaldamento della sfida che vedeva i suoi Los Angeles FC affrontare i rivali del Philadelphia Union, infatti, Il Chiello si è visto recapitare dagli spalti parole a dir poco non gentili per via del suoi trascorsi alla Juventus. Tra un insulto e l’altro, il campione d’Europa in carica ha trovato il modo di indirizzare al supporter molesto una risposta da applausi.

Chiellini d’America

Arrivato in MLS lo scorso anno, dopo aver chiuso la lunga e straordinaria carriera con la maglia della Juventus, l’ex capitano bianconero ha avuto modo di essere protagonista fin da subito nella storia dei, seppur giovani, Los Angeles FC. La prima stagione di King Kong con la maglia dell’undici californiano, infatti, è coincisa con la conquista del titolo MLS. Per Chiellini, non moltissime presenze, ma un impatto più che positivo, che lo ha portato a diventare fin da subito un beniamino dei tifosi e leader nello spogliatoio.

Gli insulti a Chiellini

A qualcuno, però, l’approdo negli Stati Uniti del difensore azzurro non deve essere proprio andato a genio. Durante le fasi di riscaldamento della semifinale di andata di CONCACAF Champions League contro Philadelphia Union, infatti, dagli spalti del Subaru Park, Chiellini si è visto rivolgere insulti personali e diretti da un tifoso rivale. Il motivo? Il suo passato in bianconero. Come mostrato da un video che circola in queste ore sul web, un tifoso presente a pochi metri dal campo ha gridato: “Giorgio! Juventino pezzo di m****“.

Chiellini thought he was safe in the US pic.twitter.com/UdKGcOuBzD — Favo (@interphilly) April 27, 2023

La risposta dell’ex difensore della Juventus

Pochi secondi, e arriva il secondo insulto: “Torni a Torino, gobbo juventino!“. Il video si chiude con un “Gobbo…” troncato e non è detto che il tifoso non abbia proseguito dopo quei dieci secondi filmati. In ogni caso, Chiellini sente tutto, alza gli occhi e prosegue il riscaldamento con un ghigno divertito disegnato sul volto e lo sguardo fisso al proprio accusatore. Una risposta-non risposta di gran classe e che conferma, una volta di più, il carattere e il sangue freddo di Re Giorgio.

Chiellini ancora legato al bianconero

Per dover di cronaca, la gara si è chiusa con il risultato di 1-1, con la rete di Kellyn Acosta in pieno recupero a rispondere al rigore del vantaggio di Philadelphia trasformato appena 5′ prima da Daniel Gazdag. Per Chiellini, però, solo panchina. Il ritorno è fissato per il prossimo 3 maggio. Ancora molto legato alla Juventus, in questo periodo, contraddistinto dalle vicende societarie e giudiziarie che hanno caratterizzato la stagione bianconera, Chiellini non ha mai mancato di far sentire il proprio supporto al club, ai suoi vecchi compagni e tifosi, con messaggi e post sui social dalle fortissime tinte bianconere.