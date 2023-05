L'ex difensore della Juventus: "Non mi sarei mai aspettato la penalizzazione".

17-05-2023 21:11

L’ex difensore e capitano della Juventus Giorgio Chiellini a Sky ha voluto dire la sua sulla pazza stagione dei bianconeri: “Sono stati mesi difficili, un rollercoaster di emozioni. A gennaio non mi sarei mai aspettato la penalizzazione, non mi sarei aspettato che sarebbe stata tolta e non mi sarei aspettato che a fine campionato si fosse ancora in attesa di giudizi”.

“L’ho vissuta come milioni di tifosi juventini, con senso di orgoglio e appartenenza e di innocenza. Poi ci sono ancora procedimenti in atto, tante cose sono da giudicare e onestamente penso che possa succedere ancora di tutto. Si fa fatica anche a trovare un nesso logico in tante cose, purtroppo non solo per la Juventus ma anche per altre squadre diventa un campionato che ha poco di regolare, se non lo Scudetto del Napoli e l’ultimo posto della Samp”.

“Tutte le altre posizioni sono condizionate inevitabilmente, aveva ragione Mourinho qualche mese fa quando si interrogava sulla posizione della Juventus. Io spero si risolva tutto nel migliore dei modi, ma sarebbe stato importante si fosse risolto o prima o dopo perché così è difficile”.