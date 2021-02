Chiellini suona la carica: "La sconfitta col Napoli non ci scalfisce"

La Champions League della Juventus riparte dal Porto, avversario dei bianconeri negli ottavi di finale. Un appuntamento da non fallire assolutamente per la squadra di Pirlo dopo la scorsa eliminazione dalla competizione europea contro il Lione.

Insieme al tecnico è toccato al capitano Giorgio Chiellini parlare durante la tradizionale conferenza della vigilia. Per il difensore bianconero possibile maglia da titolare, esperienza da capitano per Pirlo e i possibili quarti di Champions League.

Chiellini ha parlato così prima di Porto-Juventus:

“Arriviamo da un periodo positivo, la partita di sabato non ci scalfisce. Siamo in lotta per tutti gli obiettivi e ora inizia un altro grande obiettivo. Ci arriviamo con entusiasmo, pur consapevoli degli ostacoli”.