Chiesa ha la febbre: slitta l'operazione al ginocchio

18-01-2022 14:05

La sfortuna continua a vederci molto bene con Federico Chiesa.

L’attaccante di Juventus e Nazionale, rimasto vittima di una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro durante la partita dello scorso 10 gennaio contro la Roma, è stato infatti colpito da un attacco influenzale.

Nulla di particolarmente grave, né di aggressivo, ma a causa dello stato febbrile è stato necessario rinviare di qualche giorno l’intervento chirurgico programmato per queste ore presso la clinica Hocrum di Innsbruck.

Come informa la stessa Juventus, l’intervento, che sarà effettuato dal luminare dottor Christian Fink, sarà quindi ritardata di qualche giorno, in attesa di ulteriori ragguagli circa le condizioni di salute di Chiesa, che è stato anche sottoposto ad un tampone per verificare l’eventuale contagio al Coronavirus, ma l’esito è stato per fortuna negativo.

OMNISPORT