Chiesa incanta, ma gli juventini hanno un altro eroe

La dimostrazione di forza della Juventus a San Siro contro il Milan ha il volto di Federico Chiesa, che con i suoi 2 gol ha indirizzato la partita a favore dei bianconeri. Tuttavia sul web a raccogliere il maggior numero di commenti positivi da parte dei tifosi bianconeri è un altro giocatore arrivato nello scorso mercato estivo: Weston McKennie.

McKennie l’eroe dei bianconeri

“McKennie presidente degli Stati Uniti d’America”, scrive Marco. “McKennie show”, aggiunge Luana. “McKennie è l’asso nella manica o una mina vagante”, il commento di Francesco. E La Vox si chiede “qual è il criterio per il quale McKennie non parte titolare in questa squadra?”. Dario, invece, ironizza sulle tensioni delle ultime ore a Washington: “Gli USA ripartano da McKennie”.

Ma tra i tifosi della Juve sono tanti anche quelli che elogiano Andrea Pirlo. Yari lo paragona a un ex allenatore bianconero: “È evidente che Pirlo ha studiato alla scuola di Allegri: ‘Non mette la migliore formazione possibile per poi ammazzare la partita con i cambi’”. Mick si compiace invece perché la Juve ha vinto senza una grande prestazione di Ronaldo: “Tutto questo senza Ronaldo (non si è ancora ripreso dalle feste, probabilmente sta dormendo) e Morata”.

Infine c’è chi polemizza per alcuni episodi arbitrali, come il rigore non concesso per un fallo su Rabiot. “Provo a immaginare un recupero palla della Juve come quello di Calhanoglu su Rabiot (fallo tutta la vita perché si disinteressa del pallone) e la Juve che sul contropiede segna. Sarebbe venuto giù il mondo”, scrive John.

Dai milanisti complimenti a Pioli

Tra i milanisti c’è grande rammarico, come spiega Erba: “Partita che ha di un sapore amaro, la squadra all’inizio era partita male, poi dagli ultimi minuti del primo tempo fino al 60° abbiamo dominato, poi però siamo crollati, peccato”.

Marco, invece, sottolinea come “il miracolo fatto da Pioli in questi mesi è tutto nei cambi appena fatti e nell’infornata di bambini che ha dovuto mettere in campo. Roba che con Conte o Gattuso in panchina oggi ci sarebbero la torcida degli opinionisti e le collane dvd in edicola per omaggiarli”.

SPORTEVAI | 06-01-2021 22:51