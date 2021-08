Chievo escluso, Cosenza in B: ma i veneti si appellano al Consiglio di Stato

Palla al TAR, che nella giornata odierna si è espresso in merito al ricorso del Chievo Verona circa la decisione del Consiglio Federale prima, e del Collegio di Garanzia del CONI poi, di respingere la domanda di ammissione al prossimo campionato di Serie B.

In mattinata il Tribunale, riunitosi per decidere se concedere o meno la sospensiva del provvedimento, ha respinto l’istanza cautelare del club clivense, riconoscendo quanto evidenziato dalla Covisoc in sede di analisi delle domande di ammissione ai prossimi campionati.

Sono state confermate le inadempienze per gli anni 2014/18: per il Chievo Verona è l’ultima bocciatura, che apre a scenari disastrosi in termini sportivi: Serie D, se si vuole ripartire, o peggio.

A essere riammesso in Serie B è il Cosenza, che nelle scorse settimane aveva già dato per certo il ritorno in cadetteria:

“Con il Comunicato ufficiale n.44 uscito in serata – si legge sul sito della Lega di B – il presidente federale Gabriele Gravina (che ha ricevuto la delega dal Consiglio federale) ha deliberato ‘di concedere alla società Cosenza Calcio S.r.l. la Licenza Nazionale del Campionato di Serie B 2021/2022, riammettendola alla partecipazione al medesimo Campionato‘.

La decisione dopo aver preso atto della non ammissione della società A.C. Chievo Verona S.r.l. al Campionato Serie B 2021/2022 e considerato che la società Cosenza Calcio S.r.l. è risultata prima nella graduatoria redatta ai sensi del Comunicato ufficiale con il quale sono stati approvati i criteri per la formulazione della graduatoria da utilizzare ai fini della riammissione. Società silana, si legge nel Comunicato ufficiale, che inoltre ha superato le istruttorie svolte dalla Co.Vi.So.C. in ordine alla verifica degli adempimenti previsti per la riammissione”.

I giocatori del Chievo invece sono stati tutti svincolati d’ufficio, come comunicato ufficialmente dalla FIGC:

“Il Presidente Federale, visto il C.U. n. 12/A del 16 luglio 2021, con il quale non è stata concessa alla società CHIEVOVERONA S.R.L. la Licenza Nazionale 2021/2022, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Serie B, stagione sportiva 2021/2022; visto l’art. 110 delle N.O.I.F; delibera lo svincolo d’autorità dei calciatori tesserati per la società A.C. CHIEVO VERONA S.R.L.”.

Dopo l’ufficialità della riammissione del Cosenza e dello svincolo di tutti i giocatori del Chievo, il club gialloblù ha emesso un comunicato nel quale preannuncia appello al Consiglio di Stato:

“Conformemente alla giurisprudenza che ammette l’appello contro i decreti cautelari monocratici dei presidenti dei tar, che definiscano in modo irreversibile la controversia, la Società A.C. ChievoVerona ha intenzione di proporre appello al Presidente del Consiglio di Stato, contro il decreto presidenziale del Tar del Lazio che ha rigettato l’istanza di provvedimenti cautelari monocratici.

La Società procederà anche all’impugnazione del provvedimento di svincolo dei tesserati, illegittimamente adottato in data odierna dalla Federazione italiana gioco calcio.

A questo riguardo la Società fa presente che il giudizio dinanzi al Tar del Lazio è tuttora pendente dinanzi al Tar del Lazio e che la stessa Federazione, nelle proprie difese, aveva ipotizzato che, in caso di accoglimento dell’istanza cautelare a seguito della camera di consiglio fissata per il 6 settembre, il ChievoVerona potesse essere iscritto in sovrannumero al campionato di serie B. L’illegittimo provvedimento odierno è evidentemente contrastante con questa ipotesi”.

OMNISPORT | 03-08-2021 23:35