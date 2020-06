Chirico elenca tutti gli errori di Sarri, bufera sul web

Lui per primo ha ammesso di aver commesso un errore, anche se il termine usato è stato un altro, ma Maurizio Sarri ha sbagliato solo nell’effettuare tre sostituzioni contemporaneamente, stravolgendo così l’assetto tattico della squadra nella semifinale contro il Milan? Il tecnico della Juventus continua a non convincere tutti: non solo non si vede il gioco spettacolare che ai tempi di Napoli aveva indotto in tanti a parlare di “Grande Bellezza” ma l’impressione che non riesca a valorizzare appieno la rosa qualitativa a sua disposizione è forte.

Chirico attacca Sarri e sottolinea i suoi errori

Per Marcello Chirico Sarri non ha commesso solo lo sbaglio di cambiarne tre tutti insieme. Il giornalista de Il Bianconero, volto noto di 7Gold, scrive nel suo editoriale che “Maurizio Sarri non ne ha fatta una sola di “caz…”, ma anche qualcuna in più”. E non si riferisce al look tante volte oggetto di critiche.

Dopo aver premesso di non avercela con Sarri e di non voler chiedere l’esonero immediato, Chirico sottolinea che non ci sta non segnare contro un Milan tutto votato alla difesa: “Se l’avversario piazza nove giocatori dietro la linea della palla, non lo puoi attaccare con altri nove. Non disponendo, tra l’altro, nemmeno di un centravanti in grado di tenere impegnati Romagnoli e Kjaer”.

Per Chirico il primo errore è il ruolo di Ronaldo

Adattarci in quel ruolo Ronaldo, che sappiamo tutti preferisce partire dall’esterno per poi accentrarsi, è stata un’altra “ca…”. Soprattutto quando ti rendi conto che CR7 non è in serata, e avresti potuto optare per un Dybala falso nove. I giocatori reali sono diversi da quelli utilizzati alla PlayStation, dove puoi scambiarli e adattarli come ti pare e le loro caratteristiche restano immutate.

Chirico elenca tutti gli altri sbagli di Sarri

Via via Chirico elenca tutti gli altri errori di Sari: Vedi il buon Douglas Costa, fatto girare come una trottola prima a sinistra, poi a destra, poi sulla trequarti, infine di nuovo sulla fascia. Altra “ca…”. Tanto quanto sostituirlo poi con Bernardeschi e non subito con Cuadrado, fino alla supercazzola, ammessa dallo stesso Sarri, della tripla sostituzione a centrocampo, inserendo appunto un pasticcione (Berna) e un cadavere (Rabiot).

I tifosi della Juve si dividono sui social

Fioccano i commenti sul web: “Fagli fare il gol a Ronaldo poi vediamo. Se sono entrati 3 cadaveri che colpa ha Sarri?? Cerchiamo di capire il vero problema di questa squadra, che non è Sarri” ma anche: “Pienamente d’accordo per Cuadrado. Mercoledì va messo subito. Bernardeschi inguardabile. Khedira non ne parliamo”.

C’è chi scrive: “Il problema vero, reale, è che Sarri fatica a leggere velocemente le partite. Lui parte con una idea fissa e non cambia, neppure se l’avversario, in 10 alza barricate. Cuadrado andava inserito prima, Ronaldo non può fare il centravanti.Ti raccomando Rabiot, ma quando lo allena, non vede in che stato miserevole si trova?”.

Un altro tifoso sottolinea: “Agli indubbi errori di Sarri, va aggiunta un po’ di sfortuna derivata dall’infortunio di Higuain e, in ogni caso, alla base, la pessima costruzione di un organico di squadra del tutto cervellotico, voluto da due geni come Totò e Peppino”.

Infine la chiosa: “Concordo totalmente su Ronaldo centravanti, e non è la prima volta. Per me è assurdo fargli cambiare ruolo. Quello che non riesco proprio a digerire, e valeva anche per Allegri, è come mai con tutti questi ottimi giocatori la Juve non riesce mai ad essere veramente superiore all’avversario e a non esprimere mai un gioco degno”.

SPORTEVAI | 14-06-2020 11:09