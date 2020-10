Cicinho e lo strano retroscena su Heinze: "A Roma non era ben visto"

Mentre in casa Roma si discute sull’arrivo di un nuovo direttore sportivo, arriva l’inatteso amarcord di Cicinho.

L’ex esterno brasiliano ha militato in giallorosso tra il 2007 e il 2012 avendo tra i compagni di squadra, seppur per una sola stagione, 2011-2012, anche Gabriel Heinze, ora allenatore, ma ex difensore argentino prelevato dal Marsiglia, rimasto nella Capitale solo per un anno.

E proprio Cicinho, ai microfoni di ‘ArenaSBT’, ha svelato il motivo della scarsa fortuna avuta da Heinze a Roma: “Lui è matto. A Roma, dopo un mese, diceva che Totti non doveva essere capitano. E dopo che lo ha detto ha giocato solo due volte. A Roma non potevi parlare così di Totti. A Roma non era ben visto né dagli italiani né dai brasiliani e qualche argentino”.

Il brasiliano boccia anche il possibile approdo di Heinze sulla panchina del Palmeiras: “Se viene al Palmeiras dopo poco tempo litigherà con Felipe Melo. Accadrebbe come con Osvaldo a Roma, aveva qualche remora nei suoi confronti. Non so come allenatore come potrebbe essere”.



OMNISPORT | 31-10-2020 09:26