Ciclismo su pista, parla Dino Salvoldi: "Buoni tempi per le ragazze"

Per le ragazze italiane dell’inseguimento a squadre dei Giochi Olimpici è stato un buon esordio, con un 4° tempo che fa ben sperare in vista del proseguo della competizione. Avendo fermato il cronometro in 4’11″666, l’Italia stacca dunque il pass per le semifinali.

Letizia Paternoster, Elisa Balsamo, Vittoria Guazzini e Rachele Barbieri sono finite dietro solo a Stati Uniti, Gran Bretagna e Germania, che ha demolito il record del mondo. Il CT Dino Salvoldi, analizzando la prestazione di questa mattina, si sente fiducioso in vista delle prossime 2 gare:

“Le ragazze si sono comportate bene girando nei tempi che pensavamo. Forse potremo sicuramente migliorare ancora qualcosa, ma per ora va bene così. Questo è un gruppo giovane, e l’esordio non era per niente facile, specialmente a livello emozionale. Sicuramente la Germania dopo oggi è la favorita d’obbligo, ma si riparte da zero e tutto può succedere”.

