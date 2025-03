Ciclismo, Tirreno-Adriatico, 3a Tappa: altra vittoria italiana con Vendrame. Paura per Milan che cade ai -25 dall'arrivo

Pioggia battente e fastidiosa sulla Tirreno-Adriatico: volata ristretta dominata da Andrea Vendrame, vincitore su Pidcock e van der Poel. Caduta per Jonathan Milan

Parla sempre italiano la Tirreno-Adriatico: a Colfiorito la stoccata vincente porta la firma di Andrea Vendrame, che regola in una volata di gruppo (ma senza velocisti) calibri da 90 come Pidcock, van der Poel, Aranburu e Ganna, che ha provato a uscire negli ultimi due chilometri, ripreso proprio da van der Poel che poi però non ha più avuto le gambe per andare a sprintare.

Paura Milan: cade ai -25 e arriva con un quarto d’ora di ritardo

La notizia del giorno arriva quando al traguardo di Colfiorito mancano poco meno di 25 chilometri: Simone Consonni scivola sull’asfalto reso viscido dalla pioggia, caduta sin dalle prime ore di gara, e si porta appresso Jonathan Milan, che stava alla sua ruota mentre il gruppo affrontava una curva a sinistra in leggera discesa. Caduta apparentemente senza grosse conseguenze per lo sprinter della Lidl-Trek, che senza forzare è montato in sella (evidente però il pantaloncino strappato sul fianco sinistro), andando su del proprio passo lungo il valico di Colfiorito e tagliando il traguardo con un quarto d’ora di ritardo. Non sarebbe stata una giornata per velocisti, ma l’unica preoccupazione è legata all’entità della botta, soprattutto in vista della Milano-Sanremo dove Milan è legittimamente tra i grandi favoriti.

