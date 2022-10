16-10-2022 18:08

I veri campioni non si perdono d’animo e si sanno rialzare dopo le delusioni, perché hanno nel loro bagaglio quella mentalità che rende la condizione e il morale a volte armi ‘accessorie’, e per l’ennesima volta in carriera Elia Viviani, 33enne veronese della Ineos, l’ha dimostrato.

Grandissima prova oggi di Viviani nella Corsa a Eliminazione, corsa che ha chiuso questi Mondiali parigini, vincendo la medaglia d’oro davanti a Corbin Strong e a Ethan Vernon.

Elia Viviani vince l’oro nell’Eliminazione ai Mondiali

Dopo l’anonima prova di ieri che l’ha visto chiudere al 7^ posto nell’Omnium, dove aveva centrato un oro e un bronzo alle Olimpiadi, Elia Viviani ha confermato sulla pista di Saint Quentin en Yvelines la vittoria iridata conquistata un anno fa a Roubaix.

Il pistard azzurro, portabandiera all’inaugurazione di Tokyo 2020, ha dominato nell’Eliminazione davanti al neozelandese Corbin Strong e il britannico Ethan Vernon.

Il bottino dell’Italia a Parigi sale a quattro medaglie d’oro

E’ un Mondiale da sogno quello dell’Italia, perchè quella regalata da Elia Viviani nell’Eliminazione è la quarta medaglia d’oro dopo quelle conquistate da Filippo Ganna (inseguimento maschile), da Martina Fidanza (scratch femminile) e dal quartetto femminile (inseguimento a squadre). Sono in totale sette le medaglie degli Azzurri e sei invece quelle che potrà lucidare Elia Viviani, quando racconterà ai nipotini l’avventura vincente cominciata ad Apeldoorn nel 2011, proseguita anche su strade (un oro e un argento agli Europei e due tappe al Giro d’Italia) e destinato a proseguire.. Perché l’Olimpiade francese è dietro l’angolo, e il Velodromo di riferimento lo stesso. L’ordine di arrivo finale Di seguito l’ordine di arrivo della Corsa a Eliminazione che chiude i Mondiali di Saint-Quentin 2022: 1. Elia Viviani

2. Corbin Strong

3. Ethan Vernon

4. Jules Hesters

5. Rotem Tene

6. João Matis

7. Tim Torn Teutenberg

8. Philip Heijnen

9. Tobias Hansen

10. Filip Prokopyszyn