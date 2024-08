Cincinnati, Sinner trova Tiafoe in finale: a che ora si gioca e dove vederlo in tv

L'azzurro, dopo la maratona contro Zverev che gli consente di blindare il primo posto nel ranking, affronterà l'americano che ha battuto in 3 set Rune

Sarà Frances Tiafoe l’avversario di Sinner nella finale del Masters 1000 di Cincinnati. L’americano ha battuto il danese Holger Rune 4-6, 6-1, 7-6 (7-4) nell’altra semifinale. Tiafoe, che ha recuperato dal 2-5 nel terzo set e ha salvato due match point, è riuscito a ribaltare la situazione regalandosi la finale contro il n.1 al mondo.

Sinner felice dopo il successo su Zverev

In precedenza l’altoatesino aveva superato Zverev dopo una maratona di 3 ore al terzo set per 7-6 (9) 5-7 7-6 (4): “È stato un match molto duro ma anche divertente – ha detto Sinner subito dopo la fine del match – L’atmosfera è stata fantastica per tutto l’incontro, ci sono state condizioni diverse, dal sole alla pioggia fino a quella che ormai è sessione serale. C’era tanta tensione per tutti e due, sono molto contento di questa vittoria e di essere in finale. Sono riuscito ad alzare il livello nei momenti importanti, questa è stata la mia forza. Ho avuto qualche momento di alto e basso, ma penso sia stata un’ottima partita di entrambi. Zverev ha servito molto bene. Questa vittoria significa molto anche per quello che sto attraversando, sono contento in ogni caso di questo risultato, a prescindere da come andrà la finale. Sono migliorato a livello fisico, anche se dovrò essere più in forma per provare a vincere il titolo. Ho provato a restare lì mentalmente: è stato un torneo molto difficile, sicuramente diverso, ma sono felice di ciò che sto facendo in campo”.

L’azzurro blinda il primo posto nel ranking

Sfatato il tabù del tedesco, con cui aveva perso gli ultimi 4 match, l’azzurro non nasconde il suo orgoglio. Con questa vittoria Sinner impedisce a Zverev di continuare la sua corsa verso il n. 2 del ranking (che avrebbe potuto raggiungere vincendo il torneo) e si assicura di rimanere al comando della classifica alla fine dello US Open qualunque cosa accada. C’è da sperare che il dolore all’anca possa essere ridotto nelle prossime 24 ore per poter giocare la finale nelle migliori condizioni.

“So che devo migliorare fisicamente, se voglio vincere Slam e grandi tornei – ha aggiunto Sinner -. È stata una partita dura, molto emozionante e l’atmosfera è stata straordinaria. Oggi ho avuto degli alti e bassi, ma è normale quando giochi più di tre ore. Zverev ha servito benissimo, posso essere orgoglioso di me. A volte devi giocare un po’ d’istinto, e credo che oggi sia stata questa la mia forza”. Sarà la 19a finale per il tennista numero uno al mondo, che va a caccia della 15a vittoria che gli permetterebbe di blindare ulteriormente il primo posto rispetto agli inseguitori Djokovic e Alcaraz. I precedenti tra Sinner e Tiafoe sono 4, con tre vittorie per il tennista italiano: l’ultima è arrivata nella scorsa stagione ai quarti di Vienna.

Sinner-Tiafoe non prima delle 22 ora italiana

La finale si giocherà non prima delle 22 ora italiana e sarà trasmessa in diretta su Sky.