Cincinnati, Sinner trova Zverev in semifinale: a che ora gioca e perché può mettere a rischio ranking di n.1

Il tedesco ha superato al terzo set Ben Shelton in un match più volte interrotto per pioggia: per l'azzurro è una bestia nera, 5 sconfitte di fila

Sarà Alexander Zverev l’avversario di Sinner stasera nella semifinale del torneo di Cincinnati. Il tedesco è sopravvissuto alla dura prova con Ben Shelton e ai numerosi ritardi dovuti alla pioggia centrando una sofferta vittoria per 3-6, 7-6(3), 7-5 e raggiungendo le semifinali in Ohio per la terza volta consecutiva.

La pioggia ha interrotto due volte il match

Di fronte a un pubblico vociante, Zverev ha resistito ai colpi dell’americano Shelton in un match interrotto due volte a causa della pioggia nel terzo set. Dopo aver sprecato le sue prime sette opportunità di break, Zverev ha dovuto aspettare fino alla seconda ripresa del gioco sotto la pioggia e il 5 pari nella decisione decisiva per strappare il break a Shelton, commettendo due doppi falli prima di vincere gli ultimi tre punti della partita.

E’ stato l’americano a commettere molti più errori non forzati (39 a 30). Zverev ha avuto anche un servizio migliore, vincendo l’81% dei punti sulla prima di servizio contro il 73% di Shelton e con questa gara ha ottenuto 52 vittorie da leader del Tour in questa stagione. Il tedesco ha bei ricordi a Cincinnati, dove ha alzato il trofeo nel 2021. È anche arrivato in semifinale nel 2023. Shelton invece ha fallito l’obiettio di raggiungere la sua prima semifinale in un Masters 1000.

A che ora si gioca Sinner-Zverev

La sfida tra Sinner, che ai quarti ha battuto Rublev, e Zverev a Cincinnati inizierà non prima delle 21 sarà trasmessa in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l’evento. Il match dell’azzurro sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Perché per Sinner conta doppio

Ci sarà una motivazione in più per l’azzurro stasera. Nel ranking ATP il tennista teutonico è l’unico che matematicamente può ancora scavalcarlo al termine degli US Open, anche se la combinazione è di difficile realizzazione: Zverev dovrebbe infatti vincere il torneo sia a Cincinnati che agli US Open, salendo così a quota 9275, mentre Sinner, che ripartirebbe a New York da quota 8980, non dovrebbe andare oltre gli ottavi di finale. Nella Race ATP Jannik Sinner al momento è primo con 6800 punti, mentre Zverev è salito a quota 5715, in terza posizione. Per diventare secondo, invece, il tedesco dovrebbe vincere anche lo scontro diretto con Sinner, salendo così a 5965, a -835 da Sinner, ma a +5 sullo spagnolo Carlos Alcaraz, al momento secondo con 5960. In caso di successo finale a Cincinnati, invece, Zverev si porterebbe a quota 6315, a -485 dall’azzurro.

Sinner ha affrontato cinque volte in carriera Zverev, uscendo vittorioso solamente in un’occasione: agli ottavi di finale del Roland Garros del 2020, dove si impose con lo score di 6-3 6-3 4-6 6-3. Sono poi arrivate per Sinner cinque sconfitte consecutive: l’ultima risale agli ottavi di finale degli US Open dello scorso anno quando il tedesco si impose al quinto set.