Cioffi: “Mourinho nell'Olimpo degli allenatori”

12-03-2022 16:27

L’Udinese si prepara ad affrontare la Roma, l’allenatore Gabriele Cioffi parla con ammirazione di Josè Mourinho: “Dico solo che ho un dibattito interno in famiglia. Mio fratello verrà a vedere la partita quasi solo per vedermi stringere la mano a Mourinho (ride ndr). Scherzi a parte, sarà sicuramente un momento importante e gratificante. Si tratta di un allenatore che ho studiato. Un personaggio affascinante che è tra i più vincenti allenatori al mondo insieme a Guardiola, Ancelotti e Zidane. Vincere non è mai facile e, soprattutto, farlo reiteratamente nel tempo. Per noi, quindi, sarà uno stimolo in più per fare una grande partita”.

OMNISPORT