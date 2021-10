Cittadella, Gorini: "Un risultato positivo a Frosinone può incanalarci in un certo tipo di torneo"

Alla vigilia della sfida contro il Frosinone, in casa Cittadella è mister Edoardo Gorini a parlare alla stampa. Queste le sue dichiarazioni, riprese da trivenetogoal.it: “E’ una gara molto importante per noi, perché un risultato positivo può incanalarci in un certo tipo di campionato. Un risultato negativo invece creerebbe qualche problema. Una vittoria a Frosinone darebbe un seguito a quanto sinora. Non sono preoccupato per quanto riguarda la componente atletica, abbiamo spesso chiuso in crescendo. Non mi risulta che nei secondi tempi che ci sia stato un calo fisico”.

Il mister veneto si sofferma sui convocati: “

“Non è convocato Icardi per scelta tecnica, Mattioli non ci sarà, mentre Frare recupera”.

Conclude: “Il centrocampo? Pavan e Danzi sono due giocatori forti su cui conto molto, certi ragionamenti sull’avversario vengono fatti in base a chi affronti. Dobbiamo migliorare nella gestione della palla, non possiamo sempre verticalizzare. Sull’attacco sto facendo valutazioni, sto ancora pensando se mettere due punte vere oppure giocatori rapidi. E’ uno dei dubbi che ho”.

Il Cittadella al momento è al momento al dodicesimo posto in classifica ,ma il momento che stanno attraversando gli uomini di mister Gorini non è sicuramente tra i migliori visto le due sconfitte consecutive patite contro Benevento e Lecce. Domani a Frosinone calcio d’inizio alle ore 14.00.

