City, il cibo di Haaland lascia tutti sbigottiti: sei pasti al giorno

Nel post una pietanza poco invitante con tanto di commento ("Dannatamente adorabile"). Followers spiazzati e curiosi di saperne di più. Tanti restano disgustati

16-05-2023 11:48

Erling Haaland è il calciatore dell’anno. A suon di gol (52 e il tassametro corre) sta trascinando il Manchester City verso un finale di stagione da sogno. Tuttavia, la sua dieta è argomento di grande discussione.

Haaland, una dieta super per essere al top

Erling Haaland non lascia nulla al caso. In campo vuole essere sempre al top della forma e, per riuscirci, segue una dieta molto ferrea. Come riportato dal The Sun, il fuoriclasse in forza al Manchester City consumerebbe ben sei pasti al giorno, necessari per raggiungere le 6000 calorie giornaliere di cui ha bisogno.

Tuttavia, il post pubblicato dal norvegese dopo la sconfitta dell’Arsenal con il Brighton, ha lasciato i suoi tanti followers decisamente spiazzati. In molti sono rimasti attoniti nel “vedere” la pietanza tanto acclamata da Erling Haaland.

La pietanza di Haaland: “Dannatamente adorabile”

Nell’immagine si vede una pietanza non particolarmente invitanti con alcuni pezzettini che, secondo alcuni, sembrerebbero di carne di fegato di manzo. Un piatto che ha scatenato la curiosità dei fan, desiderosi di sapere che cosa fosse tale piatto.

In tanti hanno anche scherzato sul commento dello stesso Erling Haaland (“Dannatamente adorabile”), chiedendosi se fosse il cibo per il cane. Altri hanno solamente evidenziato come la pietanza fosse semplicemente disgustosa alla vista. Nessuna spiegazione da parte del fuoriclasse del Manchester City.

Haaland ha bisogno di calorie per la sfida con il Real Madrid

Attenzione, non che il norvegese non adori la buona cucina. I bene informati raccontano della sua passione per kebab e cibo cinese. Inoltre, avrebbe un debole per il pesce (branzino, orata e pesce spada).

Ai tempi in cui militava nel Borussia Dortmund si era parlato di una cena da 500 mila euro a Mykonos (poi smentita dallo stesso attaccante). Comunque sia, la dieta di Erling Haaland è funzionale al suo modo di essere e giocare. Sicuramente si starà preparando al meglio, con cibi adeguati, per la gara di ritorno delle semifinali di Champions League con il Real Madrid.