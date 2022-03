Clamorosa indiscrezione sul futuro di Lionel Messi: il PSG trema

14-03-2022 13:33

Ha del clamoroso l’indiscrezione giunta dalla Spagna riguardante Lionel Messi, stella di un PSG appena eliminato dalla Champions e per questo finito, come gli anni scorsi, ancora una volta nell’occhio del ciclone.

Futuro Messi, la mossa del padre

Stando a quanto riportato da Gerard Romero, infatti, Jorge Messi, padre e agente del giocatore, vedendo l’andazzo della situazione avrebbe contattato il consiglio direttivo del Barcellona per discutere il possibile ritorno della “Pulce”.

Il fatto, se confermato, avrebbe del clamoroso e sarebbe un’ulteriore testimonianza di come Messi non si sia mai acclimatato del tutto a Parigi, ambiente nuovo e non sempre così benevolo verso di lui.

Messi e l’umore al PSG

Una conferma in tal senso è arrivata anche dal giornalista Matteo Moretto che ha parlato di un Messi “stufo” del PSG, squadra in cui lui stesso ha deciso di trasferirsi in estate lasciando a parametro zero il Barcellona.

L’argentino dunque, sommando gli indizi, non pare così felice nella Ville Lumiere ma, al netto di questo malumore, è difficile che la dirigenza qatariota del club parigino, forte della firma messa da Messi lo scorso agosto su un ricco biennale da 40 milioni a stagione, lo lasci partire a pochi mesi dal Mondiale.

Messi e l’eliminazione che scotta

A far traboccare il vaso e a portare il padre del campione a parlare con la sua ex squadra sarebbe stata chiaramente stata l’uscita dalla Champions League patita per mano del Real Madrid, un risultato che ha lasciato pesanti strascichi nella tifoseria parigina.

Questa infatti, fortemente delusa, non ci ha pensato due volte a prender di mira e fischiare i propri giocatori in occasione del match di Ligue 1 contro il Bordeaux, una gara vinta 3-0 dove però il contesto ambientale è stato parecchio ostile nei confronti di Messi e compagni i quali mai avrebbero pensato di ritrovarsi a marzo in una situazione del genere, invisi ai propri supporter e con un solo obiettivo ancora alla portata: il campionato.

OMNISPORT