Clamoroso, Roman Abramovic lascia il Chelsea: ecco perché

Con un annuncio a sorpresa, Roman Abramovich ha comunicato il suo addio al Chelsea dopo vent’anni di successi: una decisione clamorosa, probabilmente legata a quanto sta avvenendo in Ucraina.

Roman Abramovich ha lasciato il Chelsea

L’annuncio clamoroso del magnate russo è arrivato nella serata di sabato: “Durante i miei quasi 20 anni di proprietà del Chelsea, ho sempre considerato il mio ruolo di custode del Club, il cui compito è garantire il massimo successo che possiamo avere oggi, oltre a costruire per il futuro, e allo stesso tempo svolgere un ruolo positivo nelle nostre comunità”.

“Ho sempre preso le decisioni tenendo a cuore l’interesse del Club. Rimango fedele a questi valori. Ecco perché oggi sto affidando agli amministratori della Fondazione di beneficenza del Chelsea la gestione e la cura del Chelsea FC. Credo che attualmente siano nella posizione migliore per prendersi cura degli interessi del Club, dei giocatori, dello staff e dei tifosi”.

Perché Roman Abramovich ha lasciato il Chelsea

Nessuna comunicazione ufficiale è arrivata in merito ai motivi che hanno portato a questa decisione choc, anche se la mossa sembra evidentemente legata a quanto sta succedendo in Ucraina, e soprattutto alle sanzioni pesantissime che i governi occidentali stanno infliggendo a Vladimir Putin e agli oligarchi russi. Lo stesso ormai ex proprietario del Chelsea, amico del presidente Putin, è da tempo bandito dalla Gran Bretagna: la situazione rischiava di peggiorare, e Abramovich a deciso di farsi definitivamente da parte per non danneggiare il club.

Roman Abramovich, i trionfi con il Chelsea

Roman Abramovich, in carica dal primo luglio 2003, ha radicalmente trasformato la storia del club londinese, proiettandolo tra i club più importanti d’Europa. Con lui il Chelsea ha vinto 5 Premier League, 2 Champions League, 5 FA Cup, 2 Europa League, 3 Coppe di Lega inglesi, 2 Charity Shield.

