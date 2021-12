Classifica senza errori arbitrali: giornata 17, tutte le proteste

14-12-2021 10:30

Ancora un turno di campionato positivo per gli arbitri. Tante proteste, qualche peccato veniale, ma nessun errore determinante nelle dieci partite della diciassettesima giornata di serie A, a conferma di un trend che va avanti ormai da due settimane. Si sbaglia sempre di meno a dispetto delle recriminazioni dell’una e dell’altra squadra, anche grazie a interventi più uniformi dalla sala Var.

Contestazioni per Valeri in Venezia-Juventus

Polemiche sia da parte veneziana che bianconera per le decisioni di Valeri nel match del Penzo. I padroni di casa lamentano un tocco di mano di Bernardeschi nell’azione che porta al gol di Morata: in realtà il tocco non è chiaro e non ci sono dunque i margini per un intervento dalla sala video. Manca probabilmente un rosso ad Ampadu, che già ammonito ferma fallosamente un’azione pericolosa della Juve: errore, comunque, non determinante per quelli che sono i parametri del nostro regolamento.

Il Napoli protesta per l’arbitraggio di Marinelli

Nel mirino pure la direzione di gara di Marinelli allo stadio Maradona. Il fischietto di Tivoli però vede bene sia in occasione del gol annullato a Juan Jesus, che parte in posizione di fuorigioco, sia nel contatto Parisi-Elmas nel finale: è il nord macedone a colpire il difensore toscano che aveva già allontanato il pallone. Positiva pure la direzione di Marchetti in Inter-Cagliari: giusto non ammonire per la seconda volta Lautaro, autore di un fallo non cattivo su un avversario. Infine Fourneau: ineccepibile la direzione di gara di Udinese-Milan, compreso il rosso in extremis a Success.

La classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica del campionato di serie A al netto degli errori determinanti dei fischietti: Inter 40 punti; Atalanta 39; Milan 37; Napoli 36; Roma 31; Fiorentina 30; Bologna, Juventus 26; Lazio 25; Empoli 24; Torino, Verona, Sassuolo 23; Sampdoria 18; Udinese 16; Genoa 13; Venezia 12; Cagliari, Spezia 10; Salernitana 6.

E la classifica reale

Ecco invece la graduatoria reale del campionato (tra parentesi i punti in più e in meno dovuti a sviste o errori): Inter 40 punti; Milan (+2) 39; Atalanta (-2) 37; Napoli 36; Fiorentina 30; Roma (-3), Juventus (+2) 28; Empoli (+2) 26; Lazio 25; Bologna (-2) 24; Verona, Sassuolo 23; Torino (-1) 22; Sampdoria 18; Udinese (+1) 17; Venezia (+4) 16; Spezia (+2) 12; Genoa (-3), Cagliari 10; Salernitana (+2) 8.

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, le rimesse laterali, i corner contestati, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc.

Albo d’oro campionato senza errori arbitrali Virgilio Sport

2019-20: Inter

2020-21: Inter

