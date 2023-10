La classifica senza errori arbitrali, settima giornata: sviste in diminuzione

Buone notizie, dopo un turno infrasettimanale nerissimo segnato da ben due partite falsate dagli errori gravi e determinanti dei direttori di gara: nella settima giornata, giocata tra sabato 30 settembre e lunedì 2 ottobre, le sviste degli arbitri hanno fatto registrare una sensibile diminuzione. Meno errori in generale, meno errori gravi in particolare. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali di Serie A, aggiornata alla settima di campionato.

Serie A, polemiche in Milan-Lazio e Atalanta-Juventus

Poco da segnalare in una giornata insolitamente tranquilla dal punto di vista delle critiche: magari fossero tutte così. In Milan-Lazio manca un cartellino giallo a Zaccagni che rifila una gomitata a Calabria nel tentativo di divincolarsi: Massa non segnala neppure il fallo, ma si tratta di un peccato veniale. In Atalanta-Juve timide proteste bianconere per i due gialli di Chiffi a Rabiot e a Danilo, oltre che per un rigore negato per intervento sospetto di Toloi su Chiesa: in tutte e tre le circostanze, in realtà, le decisioni del fischietto di Padova appaiono ineccepibili.

Arbitri, le altre partite della settima di campionato

In Lecce-Napoli qualche ombra sulla direzione di Pairetto, che non sbaglia gli episodi chiave – gol annullato al Lecce per fallo di mano di Krstovic, rigore per fallo di Ramadani su Gaetano – ma eccede probabilmente in severità nell’ammonire i calciatori azzurri. Proteste dell’Inter, poi stemperate dalla goleada finale, per un paio di decisioni di Abisso nel match dell’Arechi contro la Salernitana: non c’è rigore su contatto Gyomber-Thuram, poteva essere rosso invece il cartellino per il difensore granata per un successivo intervento falloso su Lautaro poco fuori area.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica di Serie A 2022-2023 senza errori arbitrali, aggiornata al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class

reale diff

punti class

virtuale INTER 18 INTER – 18 MILAN 18 MILAN – 18 NAPOLI 14 NAPOLI -2 16 JUVENTUS 14 BOLOGNA -4 14 FIORENTINA 14 FIORENTINA – 14 ATALANTA 13 ATALANTA – 13 LECCE 11 LECCE -1 12 BOLOGNA 10 JUVENTUS +3 11 FROSINONE 9 FROSINONE – 9 TORINO 9 SASSUOLO – 9 SASSUOLO 9 TORINO – 9 MONZA 9 LAZIO -1 8 ROMA 8 VERONA – 8 GENOA 8 ROMA – 8 VERONA 8 MONZA +1 8 LAZIO 7 GENOA +3 5 UDINESE 4 UDINESE – 4 SALERNITANA 3 SALERNITANA – 3 EMPOLI 3 EMPOLI – 3 CAGLIARI 2 CAGLIARI – 2

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, le rimesse laterali, i corner contestati, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport, giunto alla sua quarta edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli