Milan Lazio, moviola: Il gol annullato e quella gomitata che grida vendetta

La prova dell’arbitro Massa a San Siro analizzata ai raggi X dall’esperto di Dazn Luca Marelli. A Pedro negata allo scadere la rete della bandiera

01-10-2023 09:53

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Pur avendo una solida e lunga carriera alle spalle l’arbitro Massa, designato da Rocchi per la gara di ieri pomeriggio a San Siro, non aveva mai diretto un Milan-Lazio. Sfida di prima fascia quella che gli era stata affidata ma come se l’è cavata il fischietto di Imperia nel successo per 2-0 dei rossoneri?

Clicca qui per rivedere gli highlights di Milan-Lazio

Milan-Lazio, i precedenti di Massa con le due squadre

Massa ha incontrato ieri il Milan per la diciassettesima volta: fino a ieri il bilancio era di 6 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte. Non fortunato l’ultimo precedente che riconduce Massa ai rossoneri. L’ultima apparizione della squadra di Pioli con la sua direzione risaliva al 15 aprile 2023, quando al gol in apertura di Sansone rispose Pobega con un sinistro da fuori area ma l’arbitro non vide due rigori per i rossoneri.

Ben 24 precedenti con i biancocelesti: 11 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte. L’ultima volta che Massa aveva arbitrato una partita della squadra di Sarri era stato in occasione del derby dello scorso anno datato 19 marzo 2023, vinto dalla Lazio con gol di Zaccagni.

Massa ha ammonito cinque giocatori

Assistito da Vecchi e Perrotti, con Ghersini IV uomo, Mazzoleni al Var e Abbatista all’Avar in Milan-Lazio l’arbitro Massa ha ammonito 5 giocatori, di cui tre della squadra di Pioli: 51’ Marusic, 64’ Romagnoli, 65’ Leao, 84’ Theo Hernandez, 86’ Maignan. Recupero tempo: 2’ 1T, 5’ 2T.

Milan-Lazio, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi. Al 34’ Calabria resta a terra a seguito di uno scontro con Zaccagni. L’attaccante della Lazio, nel tentativo di liberarsi dell’avversario, lo colpisce con una gomitata in pieno volto. Impatto abbastanza duro, ma l’arbitro Massa ha deciso di non estrarre alcun cartellino.

Al 94’ la Lazio segna con Pedro, ma il gol viene annullato a causa del fuorigioco di Immobile in avvio d’azione. Dopo un check da parte del VAR, l’offside viene confermato correttamente.

Per Marelli manca il giallo a Zaccagni

A fare chiarezza è Luca Marelli. L’esperto di Dazn si sofferma sul primo dei due episodi e spiega: «Manca un fischio di Massa e cartellino a Zaccagni, non c’è volontarietà. Ma per la bracciata ci voleva il cartellino giallo»