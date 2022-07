Colpo Bremer, la Juve ha la carta per beffare l'Inter: web in tilt

14-07-2022 12:29

Più che i grandi attaccanti, è il valzer dei difensori a movimentare il mercato delle grandi di A. Un balletto che potrebbe portare la serie A a perdere in un colpo solo tre campionissimi: Koulibaly, ormai ai dettagli col Chelsea, Skriniar diretto al Psg e De Ligt che tratta col Bayern. E se il Napoli sembra aver individuato i possibili sostituti del ‘Comandante’ (il coreano Kim o l’esperto Acerbi), si profila un clamoroso duello di mercato tra Inter e Juventus per quello che, l’anno scorso, è stato incoronato miglior difensore del campionato: Gleison Bremer.

Inter e Juventus, duello di mercato per Bremer

La situazione è abbastanza chiara. La Juventus aveva individuato in Koulibaly il sostituto ideale di De Ligt, ma il no del senegalese ha scompaginato i piani di Allegri. Gabriel dell’Arsenal non convince più di tanto, gli altri nomi in ballo – da Pau Torres a Kimpembe, da Akanji a Ndicka – sono tutti da verificare in serie A. Con Bremer i bianconeri andrebbero sul sicuro e lo stesso si può dire per l’Inter. Bremer conosce la serie A e non avrebbe problemi d’ambientamento. Marotta vorrebbe portarlo a Milano insieme a Milenkovic, vista la possibile partenza dello stesso De Vrij.

Juventus, il piano per bruciare l’Inter su Bremer

A fare il punto della situazione sulla situazione di Inter e Juventus è il quotidiano Tuttosport, che spiega come – a conti fatti – quello per Bremer sia un duello tra chi fa prima a…vendere il suo campione. All’Inter, infatti, servono i soldi in arrivo dalla cessione di Skriniar per affondare il colpo e sbloccare tutta una serie di trattative (compresa quella per Dybala). La Juve, invece, deve monetizzare dalla partenza di De Ligt per prendere uno o due difensori, oltre a Zaniolo. Il piano di Cherubini è questo: velocizzare l’addio dell’olandese per bruciare la concorrenza. Il prezzo di Bremer intanto si è alzato. Cairo adesso chiede più dei trenta milioni di qualche settimana fa.

Bremer dove va? Baruffa tra i tifosi di Juve e Inter

Sui social intanto è baruffa. Gli juventini credono nel colpaccio. Scrive Gius: “Sai che sfizio se riusciamo a soffiargli Bremer, da mesi credono che sia già loro”. Paolo è furioso con la ‘vulgata’ corrente: “Fatemi capire, la Juve non può prendere Bremer ma l’Inter si può iscrivere al campionato non pagando gli stipendi”. Paplura è pungente: “L’Inter ha pronto da gennaio Bremer in sostituzione a Skriniar. Se la dirigenza della Juventus è fatta di professionisti hanno anche loro già in tasca il sostituto di De Ligt da tempo”.

Fronte Inter, si spazia tra chi ostenta grande tranquillità e chi teme clamorose beffe dell’ultim’ora. Pio fa parte del primo gruppo: “Bremer è nostro, non rompete come al solito”. Mario invece non nasconde la preoccupazione: “Continuo a non comprendere la sicurezza e certezza di molti sul fatto che Bremer e Dybala verranno all‘Inter. Secondo me le possibilità che non arrivi nessuno dei due ci sono e non sono neanche poche”.

