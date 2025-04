Colpo del Catania, frena il Perugia, pokerissimo Giugliano, Clodiense già retrocessa

Ecco tutti i risultati del sabato della 36a giornata di Serie C. A 180 minuti dalla fine del torneo arrivano i primi verdetti

Il programma della domenica è piuttosto ricco ma anche il sabato ci ha regalato un antipasto niente male. Sono stati 10 gli anticipi della 36a giornata di Serie C. Un verdetto è già arrivato, non che non fosse annunciato da tempo: la retrocessione della Clodiense. Per il resto il Perugia si è fatto fermare in casa mentre il Catania ha realizzato un vero e proprio colpaccio in trasferta. Andiamo a riepilogare tutto quello che è accaduto girone per girone.

Girone A: la Clodiense saluta in anticipo

Mancano 180 minuti alla fine del campionato ma non serviranno alla Clodiense che è già aritmeticamente retrocessa. I granata hanno perso 1-3 davanti al proprio pubblico contro l’Atalanta U23. Di Sinani il gol della bandiera arrivato a risultato già compromesso dalle reti di Panada, Bergonzi e Vlahovic.

Fa un balzo significativo verso la salvezza il Lecco che stende 2-1 l’Albinoleffe con marcatori Battistini e Frigerio. Nel mezzo il tentativo di Borghini di rimettere le cose a posto. Arrivano poi due pareggi: pirotecnico quello tra Pro Vercelli e Pro Patria che termina 2-2, più noioso invece quello tra Trento e Renate conclusosi 0-0. Ricordiamo, infine, il 3-0 della FeralpiSalò sull’Alcione di venerdì sera.

Girone B: il Perugia fa 2-2 col Sestri Levante

Mezzo passo falso del Perugia all’inseguimento di un posto playoff. Gli umbri non vanno oltre al 2-2 al Curi contro il Sestri Levante: la doppietta di Montevago serve a rimontare gli ospiti che erano andati due volte in vantaggio prima con Giunti e poi con Piu. Chi ha già il suo posto al sole è la Pianese che travolge per 4-0 il Pineto con la doppietta di Bacchin, poi sigilli di Mignani e Marchesi. Spera ancora la SPAL che fa 1-1 col Pontedera (a Spini replica il gol di Moretti).

Girone C: torna a sorridere il Catania, Giugliano travolgente

Chi torna a vincere è il Catania che passa di misura sul campo della Cavese con un gran gol di Jimenez. Crolla invece il Picerno registrando la sua prima sconfitta nel 2025: a decretarla è il Latina che passa 2-1 con le reti di Ciko e Bocic mentre Bernardotto nel finale prova a rendere meno amaro il ko. Sorrento choc: 40 secondi bastano a Guadagni per farsi espellere aprendo così la strada alla goleada del Giugliano che vince 5-0 (marcatori Caldore, Oyewale, Del Sole, Padula dal dischetto e Njambè).