Colpo Premier per il Napoli, ma i tifosi hanno un timore

Il Napoli pensa a un colpo a sensazione dalla Premier League. Come riportano varie testate, il club partenopeo ha allacciato contatti con l’entourage di Erik Lamela, in scadenza di contratto a giugno 2022 col Tottenham. Il Napoli sarebbe in vantaggio sul Milan, altra formazione italiana che ha mostrato interesse nei suoi confronti. Il ‘Coco’ potrebbe rappresentare un valido rinforzo per l’attacco, anche se la sua esperienza inglese, durata otto anni, è stata caratterizzata da tanti alti e bassi.

Lamela, nostalgia d’Italia

L’argentino, 29 anni, ha nostalgia della serie A dove era sbarcato giovanissimo nel 2011, tra le fila della Roma. Proprio la squadra giallorossa, secondo i rumors, sarebbe stata in cima alle sue preferenze, ma da Trigoria non hanno mostrato interesse. Il Napoli, invece, pare intenzionato a puntare forte su di lui. E Lamela avrebbe già dato il suo assenso, al punto da essere disposto a ridursi l’ingaggio fino a un massimo di 2-2,5 milioni di euro a stagione, decisamente meno di quanto percepito a Londra.

Lamela al Napoli? I dubbi dei tifosi

Quello di Lamela in realtà è un nome che ritorna per il club azzurro, a distanza addirittura di dieci anni. C’era anche il Napoli, infatti, tra le possibili destinazioni del ‘Coco’ quando lasciò nel 2011 il River Plate. “Tanto tempo fa, reputai Lamela più forte di Hamsik: mi sono ricreduto subito, pentito anche prima, e chiesto scusa al signor Marek! Ma, ciò non toglie che, se venisse al Napoli, non mi dispiacerebbe”, fa sapere un tifoso. “A destra abbiamo gia Lozano e Politano“, puntualizza un altro e qualcuno replica: “Può giocare anche a sinistra”. “In tal caso possiamo iniziare a salutare Insigne“, commenta un fan. “Ma vi rendete conto che quest’anno ha giocato appena cinque partite? Rischiamo di fare un gran colpo…per l’infermeria”, è l’opinione di un altro scettico. Mentre un tifoso non ha dubbi: “A queste cifre va sequestrato e portato subito qui”.

SPORTEVAI | 15-04-2021 09:19