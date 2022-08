Come ha arbitrato la Ferrieri Caputi al debutto da arbitro CAN in Samp-Reggina

06-08-2022 08:22

C’era molta attesa per vedere all’opera la livornese Maria Sole Ferrieri Caputi, primo fischietto rosa ammesso alla CAN, e che ieri sera ha debuttato in coppa Italia nel match tra Sampdoria e Reggina, vinto per 1-0 dai blucerchiati grazie a un gol su rigore di Sabiri. La Ferrieri Caputi era coadiuvata dagli assistenti Liberti e Rossi M. Quarto uomo Virgilio, al VAR Marini e Rossi C ma come se l’è cavata?

Due rigori e un gol annullato in Samp-Reggina

Non è stata una gara semplice per il fischietto livornese: due i rigori fischiati (uno realizzato dai blucerchiati e l’altro fallito dai calabresi) e una rete annullata. Succede al 79’ quando la Reggina pareggia con lo stacco del neo entrato Crisetig che gira di testa un cross al bacio di Cicerelli e non lascia scampo ad Audero. Il VAR rivede l’azione e annulla per fuorigioco. Gli amaranto non si danno per vinti e pochi istanti dopo, con l’ausilio del VAR, Augello atterra Pierozzi. Dal dischetto Audero salva tutto allungandosi sulla sua destra e deviando in corner.

Per Marelli ottima prova della Ferrieri Caputi

A giudicare la prova della Ferrieri Caputi è Luca Marelli. L’ex arbitro comasco, oggi opinionista di Dazn, commenta la gara sui suoi canali social e scrive: “Partita molto complessa, tanti episodi, bravissimo il neo VAR PRO Marini nell’annullamento della rete del pareggio della Reggina. In generale segnali molto incoraggianti di Ferrieri Caputi: ampi margini di miglioramento ma l’arbitro c’è”

“Voto 8.50 (in termini giornalistici direi un 6.5), c’è da migliorare atletico e comportamentale ma siamo alla prima gara in assoluto nella nuova categoria. Il rigore della Sampdoria è gigantesco. Quello per la Reggina è un mezzo paradosso del protocollo, non certo da stasera”

Per i tifosi promossa l’arbitro donna Ferrieri Caputi

D’accordo con Marelli anche la maggior parte dei tifosi che scrivono su twitter: “Bravissimo il var e anche l’arbitro. L’ho vista sicura e determinata, sbagliando pochissimo e facendosi rispettare pur dialogando coi giocatori” oppure “16 minuti di fuoco dove ha reagito molto bene con un bel sorriso naturale ed un giallo sacrosanto . Un ottimo inizio brava”.

C’è chi osserva: “Purtroppo la grande differenza tra il calcio italiano e internazionale sono i troppi fischi…. Troppi e soprattutto tutti i tempi morti per Ofr, mentre vedevo Samp reggina vedevo contemporaneamente Cristal Palace Arsenal sembravano 2 sport diversi, detto questo Ferrieri Caputi bene”.

Infine una voce fuori dal coro: “Nessun tipo di critica neanche dai commentatori in tv, anzi addirittura voto 8. Ci costringete a pensar male, cioè al fatto che abbiate paura a criticare per non farvi dare del “maschilista”. Ma così è troppo facile”.