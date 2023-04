Il Genoa in Serie B è una realtà atipica, talmente rara che non la si vedeva da ben 15 stagioni. L’ultima volta il grifone accompagnò addirittura Juventus e Napoli nella promozione, nell’unico campionato cadetto senza playoff dopo la loro introduzione, avvenuta nel 2003/04.

Le ultime annate, però, sono state contraddistinte da tante difficoltà per quello che è l’undicesimo club della tradizione sportiva italiana.

Molte cose, tuttavia, sono cambiate nel periodo recente del club ligure, il più antico in Italia, vincitore di nove scudetti.

È arrivata una proprietà straniera, l’americana 777 Partners, che ha deciso di investire sia per l’immediato ritorno in A che in progetti paralleli, sia in ambito calcistico (il Genoa Woman, tanto per citare qualcosa in cui gli americani credono tanto), ma anche a sociale e culturale.

Certo è, comunque, che tornare in Serie A sia una conditio sine qua non per far fede al proprio progetto di crescita.

Ad oggi, il Genoa è secondo in B e, a sei giornate dalla fine, è stata ormai delineata una lotta a due per la promozione, con la prima destinata a finire in tasca al Frosinone capolista.

Sarà il Bari a cercare di strappare ai liguri il pass per la prossima A, in un duello fra piazze ambiziose e calorose, le prime due per tifosi allo stadio, sia in casa che in trasferta.