Atletico Madrid - Milan, come vedere gratis la partita di Champions

Dentro o fuori: il Milan si gioca il tutto per tutto in trasferta contro l’Atletico Madrid. La partita, attesissima dai tifosi, verrà trasmessa alle ore 21 in esclusiva su Amazon Prime Video. Potrà essere vista sia dagli abbonati ad Amazon Prime che dai nuovi iscritti. L’offerta del momento prevede infatti una prova gratuita che può essere sospesa in ogni momento e senza costi aggiuntivi (qui i dettagli dell’offerta).

Per la quinta giornata della fase a gironi di Champion League, Amazon ha deciso di trasmettere su Prime Video proprio la sfida decisiva per i rossoneri, costretti a vincere per avere la possibilità di proseguire il cammino europeo, che sia in Champions o in Europa League. Per andare avanti, non sono ammessi errori.

La classifica del girone B: cosa deve fare il Milan per passare il turno

Il Milan è ultimo nel girone B, con un solo punto ottenuto nello scorso match contro il Porto. Secondi e terzi sono proprio i portoghesi e l’Atletico Madrid, rispettivamente con quattro e tre lunghezze di vantaggio.

Squadra Punti Liverpool 12 Porto 5 Atletico Madrid 4 Milan 1

Vincere contro gli spagnoli, significherebbe raggiungerli in classifica e lasciare aperto il discorso qualificazione all’ultima giornata. Vanno considerati anche gli scontri diretti e all’andata il Milan aveva perso 2-1 in casa. Per essere in vantaggio sull’Atletico anche con gli stessi punti, dovrebbe quindi cercare di vincere con almeno due gol di scarto o segnando almeno 3 reti.

Un occhio va anche all’altra partita del girone, Liverpool – Porto. Se i portoghesi dovessero riuscire nel colpaccio di vincere all’Anfield Road, diventerebbero irraggiungibili per il Milan e gli chiuderebbero le porte verso gli ottavi di Champion. Per i rossoneri il risultato migliore sarebbe ovviamente la vittoria del Liverpool, ma anche un pareggio li manterrebbe in pista, anche se complicherebbe le cose in ottica ottavi di Champions. Va considerato che, a pari punti, il Porto sarebbe favorito in virtù degli scontri diretti.

Le probabili formazioni

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak; Savic, Hermoso, Giménez; Vrsaljko, Koke, De Paul, Carrasco; Griezmann, Correa; Suarez. Allenatore: Simeone

(3-5-2): Oblak; Savic, Hermoso, Giménez; Vrsaljko, Koke, De Paul, Carrasco; Griezmann, Correa; Suarez. Allenatore: Simeone Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Krunic; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli

