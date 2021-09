Commisso: "I club di Champions non devono avere vantaggi"

“Non è possibile che ci fanno disputare una partita al sabato quando i giocatori tornano il venerdì o il giorno stesso del match“. Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine di un tour sui cantieri del ‘Viola Park’, futuro centro sportivo del club viola che sarà inaugurato a fine 2022.

Il patron della Fiorentina ha affrontato il tema caldo della finestra delle nazionali.

Commisso ha espresso il proprio malumore in relazione al calendario di Serie A con le sfide che vedranno impegnate squadre come la Fiorentina a poche ore di distanza dal ritorno dei calciatori dai ritiri delle rispettive selezioni.

“Le squadre che giocano in Champions League non devono avere la priorità rispetto a formazioni come la Fiorentina. Questo non è giusto. L’ho detto a Joe Barone, bisogna parlarne in Lega: non è giusto che certe squadre siano penalizzate per via di giocatori che vanno in giro per tutto il mondo”.