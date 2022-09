Commisso spara a zero su Juventus, Inter e Milan: scoppia il putiferio

27-09-2022 08:22

Ha parlato del gioco di Italiano, non risparmiando qualche critica all’allenatore. Ha annunciato che non rifarà più il Franchi, perché 400 milioni di investimento sono troppi per una società che fattura 80 milioni a stagione. E ha attaccato le tre grandi storiche del calcio italiano, Juventus, Inter e Milan, per i rispettivi, clamorosi buchi nei bilanci. Sta facendo discutere l’intervento del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, a Sportitalia. Soprattutto per quanto riguarda le considerazioni su Juve, Inter e Milan.

Juve, Inter e Milan nei guai: Commisso attacca

Durissime le considerazioni del numero uno viola a proposito dei pesanti passivi delle tre big: “La Juventus ha perso 550 milioni, il Milan ne ha persi 500, l’Inter ne ha persi 445. La Fiorentina invece ha un utile di 16 milioni di euro. Non sono qui a criticare la Juve, hanno già abbastanza problemi. Ma noi non facciamo buchi economici nei nostri bilanci. Quando acquistò Ronaldo, la Juventus valeva due miliardi: oggi vale circa 800 milioni. Ha perso oltre un miliardo”.

Commisso torna su cessioni Chiesa e Vlahovic

In un passaggio del suo intervento, Commisso ha chiarito anche quale cessione ai bianconeri gli ha fatto più male: Chiesa o Vlahovic? “La cessione di Vlahovic è stata molto più difficile da digerire, sia io che Barone, che lo stesso Pradè ci siamo fidati di lui. Pensavamo che avrebbe mantenuto la parola, firmando il rinnovo. Invece non è stato così. A Moena ci aveva detto che sarebbe rimasto, i negoziati andavano avanti da otto mesi, avevamo avuto anche l’ok a quattro milioni. Poi è andato alla Juventus“.

Commisso contro le grandi, il web s’infiamma

Tanti i commenti sui social dopo lo scoppiettante sfogo del presidente viola. “Allora perché continua a farci affari con la Juve?“, chiede Carlo. “Lui fa solo buchi nell’acqua”, osserva ironicamente Amala forever, tifoso nerazzurro. “La verità è che gli brucia ancora la situazione Vlahovic“, l’ipotesi di Max. Sono soprattutto i tifosi bianconeri i più risentiti per le parole di Commisso: “Ha avuto 150 milioni dalla Juve e parla pure?”. Ma c’è chi sottolinea: “Come si fa a negare l’evidenza? I numeri sono numeri, Commisso ha ragione. In questi anni in qualche caso si sono buttati tanti soldini”.