Juventus-Psg per pochi, tifosi bianconeri sul piede di guerra

26-09-2022 19:56

Quella che sarebbe potuta essere una della partite più attese della fase a gironi di Champions League, rischia di tramutarsi in una gara con ben poco da dire e giocata in una cornice non all’altezza. Il riferimento è alla sfida che il prossimo 2 novembre porterà all’Allianz Stadium di Torino il Psg di Messi, Mbappé e Neymar ad affrontare la Juventus. E sui social i tifosi della Vecchia Signora non hanno mancato di fare sentire la propria voce.

Juve, Champions compromessa?

I (de)meriti di tutto ciò sono, ovviamente, dei bianconeri di Massimiliano Allegri, ancora a secco di punti nella massima competizione continentale per club e che, a meno di una risalita comunque ancora possibile, rischiano di arrivare all’appuntamento con i parigini senza la possibilità di giocarsi l’accesso alla fase finale della Champions. La sconfitta a Parigi all’esordio con la doppietta di Mbappé e l’inatteso ko interno con il Benfica alla seconda hanno, infatti, complicato (e non poco) il discorso qualificazione.

Juve, qualificazione ancora possibile

In ogni caso, anche se le ultime uscite (campionato incluso, ovviamente) non possono certo contribuire a riaccendere la speranza dei tifosi, la duplice sfida con il Maccabi Haifa e il fondamentale ritorno allo stadio Da Luz di Lisbona contro il Benfica offrono ai bianconeri la possibilità di “ridare” lustro alla sfida con i campioni di Francia per provare una, a oggi insperata, ma possibile qualificazione agli ottavi di Champions.

Juve-Psg, il caro prezzi fa infuriare i tifosi

Nonostante ciò, nelle ultime ore, la diffusione del dettaglio relativo al listino prezzi deciso dalla società bianconera per la gara con il Psg, con scelte non proprio popolari, non ha mancato di far infuriare ancora di più i tifosi già scontenti della Vecchia Signora. Immediata la protesta sui social. Qualcuno scrive: “Ma qualcuno dica ad Agnelli di fermarsi, di ripigliarsi un attimo, i prezzi per Juve – Psg mi sembrano pura follia” e ancora: “Biglietti a partire da 70€ per una partita dove probabilmente saremo matematicamente in UEL se non fuori da tutto. Andrea Agnelli continua a scavarsi la fossa da solo“.

Juve-Psg, tifosi delusi

I commenti sono veramente tanti. Un altro tifoso scrive: “Godo se anche a Juve-Psg lo stadio sarà vuoto“, e poi: “Sciacalli”, “I prezzi di Juve PSG sono vergognosi anche perché arriveremo a quella partita che saremo già fuori salvo una miracolosa vittoria a Lisbona contro il Benfica”, “I prezzi dei biglietti per Juve Psg sono qualcosa di indecente. Io penso che abbiano perso totalmente il contatto con la realtà e lo dico a prescindere dai risultati e dalle prestazioni. A malincuore dico che lo stadio vuoto è esattamente ciò che si meritano”, “Per una partita che sarà un’amichevole. Questa gente fa sempre più schifo”.