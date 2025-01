Como-Milan, moviola: errore pesante su Morata, Manganiello incubo dei lariani

La prova dell’arbitro Manganiello nel recupero di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto di Pinerolo ha ammonito sette giocatori

Vanta una discreta esperienza, arbitrando in A dal 2014 (esordio in Chievo-Inter 2-1) Manganiello, la scelta di Rocchi per il recupero Como-Milan. Dal 2022 dirige anche alcune gare del campionato cipriota. In questa stagione era stato impegnato solo in serie B inizialmente, poi ha collezionato sette gettoni in A (ultima uscita in Fiorentina-Napoli) ma come se l’è cavata ieri l’arbitro di Pinerolo.

I precedenti di Manganiello con Como e Milan

Il fischietto della sezione di Pinerolo non dirigeva il Diavolo dal 27 agosto 2022: Milan-Bologna 2-0. Il bilancio complessivo di Manganiello con i rossoneri è di quattro vittorie, due pareggi e una sconfitta in sette precedenti. Manganiello è un incubo per il Como che con lui non aveva mai vinto: un ko e 5 pari nei sei precedenti. Tradizione confermata.

L’arbitro ha ammonito 7 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Giallatini e Colarossi, con Ghersini IV uomo, Serra al Var e Fabbri all’Avar, l’arbitro ha ammonito Morata, Bennacer, Thiaw, Jimenez, Musah, Kempf, Leao

Como-Milan, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 20′ ammonito Morata: giallo pesantissimo, l’attaccante salterà la Juventus perché era diffidato. Sanzione molto discutibile, c’era un evidente fallo sullo spagnolo in precedenza. Al 33′ fallo tattico di Bennacer e giallo anche per lui. Al 43′ terzo ammonito del Milan: Malick Thiaw costretto a fermare Diao. Ripartenza del Como iniziata però con un netto fallo su Pulisic.

Al 53′ quarto giallo per il Milan: ammonito Jimenez, un po’ ingenuo nel trattenere Fadera, Conceicao si arrabbia. Al 56′ il quinto ammonito è Musah per fallo su Da Cunha. Al 66′ ammonito Kempf per un fallo su Emerson Royal. All’85’ ammonito Leao per una spinta ai danni di Diao. Dopo il recupero Como-Milan finisce 1-2.