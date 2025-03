Como-Venezia, pagelle e moviola: un rigore al 95' beffa Fabregas, Ayroldi severissimo

Gytkjær dagli undici metri gela il Como nel recupero. Non basta il gol di Ikonè dopo 2’ dal suo ingresso in campo per i tre punti

Un rigore all’ultimo secondo del recupero realizzato da Gytkjær regala un punto d’oro al Venezia e beffa un Como che già assaporava il successo nello scontro diretto col Venezia. Finisce 1-1 al Sinigaglia e per i lariani è un’occasione sprecata ma i lagunari non hanno rubato nulla. Sembrava dovesse essere decisiva la mossa di Fabregas che dopo un primo tempo tra luci e ombre toglie Strafezza per inserire Ikonè che lo ripaga subito con un gol ma a tempo scaduto è arrivata la doccia fredda dal dischetto. L’avvio sfrontato nel primo tempo del Como, che sembra voler far un sol boccone dei veneti, lascia presto il posto a un match più equilibrato. Dopo aver messo in mostra senza frutti tutto il suo repertorio di possesso, sovrapposizioni e movimenti a memoria la squadra di Fabregas resta imbrigliata nella sua stessa ragnatela e rischia anche grosso in due circostanze con Duncan. Un palo di Smolcic è l’occasione più ghiotta di 45′ divertenti e di un pari giusto. A sbloccare la gara il neo-entrato Ikonè che, dopo 2′, dal suo ingresso in campo in diagonale infila Radu nell’angolino. La gara resta intensa e combattuta fino alla fine quando per un’ingenuità di Smolcic arriva il rigore dell’1-1 finale. Terzo pari di fila per il Venezia che non vince dal dicembre 2024 e che sale a quota 19.

Top e flop Como

Butez 6 . Si fa trovare sempre pronto quando i veneti mettono il naso in area locale, decisivo su Duncan che però poco dopo lo grazia quando esce inopinatamente dai pali.

. Si fa trovare sempre pronto quando i veneti mettono il naso in area locale, decisivo su Duncan che però poco dopo lo grazia quando esce inopinatamente dai pali. Da Cunha 7. Corre, ispira, chiude, detta: il gioco passa sempre dai suoi piedi.

Corre, ispira, chiude, detta: il gioco passa sempre dai suoi piedi. Perrone 5.5. Troppi errori gratuiti. In difficoltà.

Troppi errori gratuiti. In difficoltà. Strefezza 6. Si muove molto e cerca spazi ma alla fine è poco concreto: esce dopo 45′.

Si muove molto e cerca spazi ma alla fine è poco concreto: esce dopo 45′. Nico Paz 5.5. La stellina non si accende, appare più nervoso del solito.

La stellina non si accende, appare più nervoso del solito. Ikonè 7 – Entra e segna, che vuoi di più?

Top e flop Venezia

Radu 6. Non impeccabile in occasione del gol di Ikonè, si riscatta nella ripresa con un duplice intervento da campione su un colpo di testa a botta sicura di Goldaniga.

Non impeccabile in occasione del gol di Ikonè, si riscatta nella ripresa con un duplice intervento da campione su un colpo di testa a botta sicura di Goldaniga. Schingtienne 6 . Dalle sue parti c’è Diao con cui ingaggia un bel duello, facendo anche bella figura.

. Dalle sue parti c’è Diao con cui ingaggia un bel duello, facendo anche bella figura. Candé 5,5 . Lento nei recuperi, impreciso negli appoggi.

. Lento nei recuperi, impreciso negli appoggi. Zerbin 5.5 . L’ammonizione rimediata dopo neanche due minuti lo condiziona.

. L’ammonizione rimediata dopo neanche due minuti lo condiziona. Duncan 6,5. Ci mette cuore, polmoni e anima, ma non basta.

Chi è l’arbitro Ayroldi

Giovanni Ayroldi, la scelta di Rocchi per Como-Venezia, è nato Molfetta, in Puglia, il 25 ottobre 1991, sotto il segno dello Scorpione. Attualmente ha 32 anni. Figlio d’arte, il padre è Stefano Ayroldi, mentre lo zio è Nicola Ayroldi, entrambi sono stati arbitri di calcio. Giovanni Ayroldi ha intrapreso sin da giovanissimo, a soli 16 anni, la carriera da arbitro. Nel 2013 ha fatto il suo esordio in Serie D e dopo tre anni di gavetta, nel 2016, ha ottenuto la promozione in Lega Pro. Il grande esordio in Serie A è avvenuto nel 2020, dove ha diretto non solo nel massimo campionato italiano, ma anche in Serie B. L’anno scorso è stato fermato dopo la pessima direzione in Inter-Genoa. Ha debuttato in stagione in Parma-Fiorentina senza commettere errori ed ha lasciato un po’ a desiderare poi in Genoa-Verona e Torino-Como. Vediamo come se l’è cavata al Sinigaglia.

I precedenti di Ayroldi con Como e Venezia

Con i lagunari c’erano 7 precedenti (2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte), con i lariani 4 incroci senza mai vincere (2 pari e 2 ko).

L’arbitro ha ammonito cinque giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio con Scatena IV uomo, Mazzoleni al Var e Camplone all’Avar, l’arbitro ha ammonito Zerbin, Duncan, Jack, Douvikas, Yeboah.

Como-Venezia, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Il primo giallo dopo neanche 2′ di gioco: lo merita Zerbin per un intervento in ritardo su Diao. Ayroldi è severissimo e all’8′ estrae il secondo giallo: è per Duncan per gioco scorretto. Poco dopo Nico Paz va giù in area dopo un contatto con Zerbin ma per l’arbitro Ayroldi è tutto regolare. Al 22′ Alex Valle controlla di petto poi cade in area avversaria. Proteste da parte del giocatore del Como, nessun fallo nella chiusura di Schingtienne. Al 34′ ammonito Jack per un intervento in scivolata su Zerbin. A cavallo dell’80’ altri due gialli, prima per Douvikas e poi per Yeboah. Al 95′ ingenuità di Smolcic che sgambetta in area Carboni. Per l’arbitro è rigore. Dopo il recupero Como-Venezia finisce 1-1.