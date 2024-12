Compleanno Andrea Agnelli, gli auguri della Juve sono un boomerang: caos social tra scudetti, CR7 e plusvalenze

Il club bianconero dedica un tweet di auguri all'ex presidente e scatena la reazione dei tifosi della Vecchia Signora, che si spaccano letteralmente tra chi invoca il ritorno e chi ha cancellato Agnelli

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Nel giorno del quarantanovesimo compleanno di Andrea Agnelli, la Juventus celebra il proprio ex presidente con un tweet di auguri. Una mossa che scatena la reazione dei tifosi bianconeri, che invadono il post di messaggi, non tutti esattamente benevoli con l’ex patron.

Gli auguri della Juve ad Andrea Agnelli

“Tanti auguri di buon compleanno, Andrea!”. Poche semplici parole che sui social hanno scatenato la reazione non certo unanime dei tifosi della Juventus. Sì, perché a potare il messaggio, accompagnato da un bello scatto all’interno dello Stadium è il profilo ufficiale del club bianconero. E Andrea? Beh, Andrea è l’ex presidente dal cognome che fa inevitabilmente rima con Juventus: Agnelli, costretto, nel giorno in cui festeggia i 49 anni, ad assiste suo malgrado a una spaccatura netta del mondo bianconero.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le colpe del presidente

A dividere e a portare molti tifosi a rinnegare Andrea Agnelli è, inevitabilmente, la chiusura burrascosa della sua epopea bianconera, con la serie di eventi che hanno condotto ai processi sulle plusvalenze iniziati a fine 2022, che ancora oggi popolano le cronache e che hanno portato a smantellare la parte apicale del club e costretto all’estromissione dalle competizioni europee nella passata stagione.

I successi bianconeri con Andrea Agnelli

Fatti che sembrano aver tolto valore, nella mente di molti tifosi della Vecchia Signora, agli anni della risalita dall’abisso, dei nove scudetti consecutivi, delle cinque Coppe Italia e delle altrettante Supercoppe italiane, delle due finali di Champions League e dell’acquisto di Cristiano Ronaldo. Già, CR7, un bellissimo azzardo, il colpo del secolo, che però ha con molta probabilità – unito al Covid – è anche il primo tassello che ha fatto crollare una dopo l’altra le tessere del domino bianconero fino al tragico epilogo.

Tifosi spaccati sui social

Così, anche in un giorno di festa e in un periodo in cui si è anche ventilato di un possibile ritorno alla guida della Juventus, Andrea Agnelli, spacca la tifoseria. Il tweet dell’account ufficiale del club torinese è preso s’assalto dai tifosi, tra chi commenta: “Auguri Andrea, che tu possa sempre festeggiare questo giorno lontano da Torino” e ancora: “Auguri Andrea, l’Olanda è bella restaci“, “Auguri, grazie per quanto fatto e per i trofei, ma per il momento stai lontano dalla Juve grazie“, “Chi?”, domanda ironicamente qualcun altro.

Non mancano, ovviamente, i (tanti) messaggi diametralmente opposti: “L’ultimo grande Juventino. Torna presto, Andrea!”, si legge. E, poi: “Auguri Presidente. Torna, sta casa aspetta a te!!”, “Unico e Solo Presidente! Dopo Gianni ed Umberto, rivogliamo il nostro dna! Andrea torna!”, “Rimettetelo al suo posto“, “Il mio presidente”, “La feccia della nostra tifoseria è tutta qua sotto nei commenti contro l’unico vero presidente”, ci va giù pesante infine un tifoso non certo contento del trattamento riservato ad Agnelli dai suoi “colleghi”.