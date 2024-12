Probabili formazioni della 15a giornata: nella Juve si rivede Vlahovic; possibili novità in Napoli-Lazio

Serie A 2024-25, 15° giornata. Chi gioca e chi è assente nelle dieci partite previste nel prossimo turno di campionato

La quindicesima giornata prevede alcune partite destinate ad avere pesanti ripercussioni sulla classifica. Le squadre fanno i conti con infortunati e squalificati, oltre che con gli inevitabili turnover. Turnover che dovrebbe essere la parola chiave per Simone Inzaghi in Inter-Parma: il match sulla carta non esiste e quindi probabilissimo che il mister punti sul rilancio di qualche panchinaro e per tenere in forma alcuni titolari. Assenti Acerbi e Pavard, ci sarà una difesa comunque affidabile. Occhio soprattutto a Atalanta-Milan. Per entrambe le squadre nessuno squalificato e solo infortunati di lunga degenza. Discorso diverso per la Juve sempre alle prese con un sacco di infortuni: questa settimana contro il Bologna probabile il rientro di Vlahovic. La Roma contro il Lecce dovrebbe avere in campo tutti i migliori con il possibile impiego di Soulè dal primo minuto. Nel big match di domenica sera Napoli-Lazio, che si ripete a campi invertiti rispetto alla partita di Coppa Italia di giovedì, Conte potrà contare su tutti i suoi migliori, Kvara incluso, mentre Baroni deve rinunciare a Rovella appiedato dal giudice sportivo e sostituito con tutta probabilità da Dele-Bashiru.

Tutte le probabili formazioni

Venerdì 6 Dicembre 2024 ore 18:30 Inter 3-5-2 Parma 4-2-3-1 Probabili titolari Y. Sommer (1) Y. Bisseck (31) S. de Vrij (6) A. Bastoni (95) M. Darmian (36) N. Barella (23) K. Asllani (21) H. Mkhitaryan (22) F. Dimarco (32) M. Thuram (9) J. Correa (11) Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp Probabili titolari Z. Suzuki (31) E. Delprato (15) G. Leoni (46) B. Balogh (4) E. Valeri (14) M. Keita (16) S. Sohm (19) D. Man (98) A. Haj Mohamed (61) M. Cancellieri (22) A. Bonny (13) Vai alla partita Riserve Josep Martínez, A. Radu, D. Dumfries, T. Palacios, T. Buchanan, D. Frattesi, P. Zieliński, M. Arnautović, M. Taremi L. Chichizola, E. Corvi, W. Coulibaly, G. Di Chiara, L. Valenti, Hernani, N. Estévez, D. Camara, A. Hainaut, P. Almqvist, V. Mihăilă Squalificati - - Indisponibili F. Acerbi - Lesione al tendine del ginocchio - Rientra il 11-12-2024 , R. Di Gennaro - Infortunio alla mano, B. Pavard - Infortunio alla coscia - Rientra il 24-12-2024 Adrián Bernabé - Infortunio alla coscia - Rientra il 27-01-2025 , G. Charpentier - Altro - Rientra il 01-06-2025 , A. Circati - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 31-03-2025 , M. Kowalski - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 31-03-2025 Venerdì 6 Dicembre 2024 ore 20:45 Atalanta 3-4-2-1 Milan 4-2-3-1 Probabili titolari M. Carnesecchi (29) O. Kossounou (3) I. Hien (4) S. Kolašinac (23) R. Bellanova (16) Éderson (13) M. de Roon (15) M. Ruggeri (22) C. De Ketelaere (17) A. Lookman (11) M. Retegui (32) Probabili titolari M. Maignan (16) Emerson Royal (22) M. Gabbia (46) M. Thiaw (28) T. Hernández (19) Y. Fofana (29) T. Reijnders (14) Y. Musah (80) C. Pulišić (11) Rafael Leão (10) Álvaro Morata (7) Riserve F. Rossi, Rui Patrício, B. Djimsiti, B. Godfrey, G. Scalvini, R. Tolói, M. Brescianini, J. Cuadrado, M. Palestra, M. Pašalić, L. Samardžić, I. Sulemana, N. Zaniolo M. Sportiello, L. Torriani, D. Calabria, S. Pavlović, F. Tomori, R. Loftus-Cheek, F. Terracciano, T. Abraham, F. Camarda, S. Chukwueze Squalificati - - Indisponibili J. Cuadrado - Infortunio alla coscia, D. Zappacosta - Lesione al polpaccio - Rientra il 07-12-2024 , G. Scamacca - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 03-02-2025 A. Florenzi - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 30-03-2025 , L. Jović - Altro, I. Bennacer - Lesione al polpaccio - Rientra il 16-01-2025 Sabato 7 Dicembre 2024 ore 15:00 Genoa 4-1-4-1 Torino 3-5-2 Probabili titolari N. Leali (1) S. Sabelli (20) A. Vogliacco (14) A. Matturro (33) Aarón Martín (3) M. Badelj (47) A. Zanoli (59) M. Thorsby (2) M. Frendrup (32) F. Miretti (23) A. Pinamonti (19) Probabili titolari V. Milinković-Savić (32) S. Walukiewicz (4) Saúl Coco (23) A. Masina (5) M. Pedersen (16) N. Vlašić (10) S. Ricci (28) G. Gineitis (66) V. Lazaro (20) C. Adams (18) A. Sanabria (9) Riserve P. Gollini, D. Sommariva, A. Marcandalli, B. Norton-Cuffy, F. Accornero, E. Bohinen, P. Masini, F. Melegoni, G. Pereiro, D. Ankeye, M. Balotelli, Vítinha, Junior Messias A. Donnarumma, A. Paleari, C. Bianay Balcot, A. Dembélé, G. Maripán, B. Sosa, M. Vojvoda, K. Linetty, A. Tamèze, Y. Karamoh, A. Njie Squalificati J. Vásquez - Termina il 08-12-2024 - Indisponibili R. Malinovskyi - Distorsione alla caviglia - Rientra il 28-02-2025 , M. Bani - Infortunio alla coscia, C. Ekuban - Infortunio alla coscia - Rientra il 16-12-2024 , K. De Winter - Infortunio alla coscia - Rientra il 16-12-2024 , J. Ekhator - Infortunio alla coscia - Rientra il 16-12-2024 , H. Ahanor - Infortunio al ginocchio - Rientra il 10-02-2025 D. Zapata - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 01-05-2025 , P. Schuurs - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 06-01-2025 , I. Ilić - Infortunio al ginocchio - Rientra il 08-12-2024 , E. İlkhan - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 07-03-2025 , Z. Savva - Infortunio al ginocchio - Rientra il 09-12-2024 Sabato 7 Dicembre 2024 ore 18:00 Juventus 4-2-3-1 Bologna 4-2-3-1 Probabili titolari M. Perin (1) Danilo (6) F. Gatti (4) P. Kalulu (15) A. Cambiaso (27) M. Locatelli (5) K. Thuram (19) Francisco Conceição (7) T. Koopmeiners (8) K. Yıldız (10) T. Weah (22) Probabili titolari Ł. Skorupski (1) L. De Silvestri (29) S. Beukema (31) J. Lucumí (26) Juan Miranda (33) R. Freuler (8) N. Moro (6) D. Ndoye (11) J. Odgaard (21) J. Karlsson (10) S. Castro (9) Riserve M. Di Gregorio, C. Pinsoglio, A. Montero, F. Pagnucco, J. Rouhi, N. Fagioli, A. Owusu, C. Papadopoulos, S. Mbangula, D. Pugno F. Ravaglia, N. Casale, M. Erlić, E. Holm, C. Lykogiannis, S. Posch, G. Fabbian, L. Ferguson, T. Pobega, K. Urbański, B. Domínguez, S. Iling-Junior Squalificati - - Indisponibili A. Milik - Infortunio al ginocchio - Rientra il 31-12-2024 , Douglas Luiz - Strappo muscolare, W. McKennie - Strappo muscolare, Bremer - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 07-04-2025 , J. Cabal - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 28-05-2025 , N. Savona - Infortunio all'inguine R. Orsolini - Infortunio alla coscia, M. Aebischer - Infortunio all'inguine - Rientra il 16-12-2024 , O. El Azzouzi - Infortunio al ginocchio - Rientra il 16-12-2024 , T. Dallinga - Lesione al polpaccio, N. Cambiaghi - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 03-03-2025 Sabato 7 Dicembre 2024 ore 20:45 Roma 3-4-2-1 Lecce 4-2-3-1 Probabili titolari M. Svilar (99) G. Mancini (23) M. Hummels (15) E. Ndicka (5) Z. Çelik (19) B. Cristante (4) M. Koné (17) Angeliño (3) P. Dybala (21) L. Pellegrini (7) A. Dovbyk (11) Probabili titolari W. Falcone (30) F. Guilbert (12) Kialonda Gaspar (4) F. Baschirotto (6) P. Dorgu (13) L. Coulibaly (29) Y. Ramadani (20) R. Oudin (10) H. Rafia (8) Tete Morente (7) N. Krstović (9) Riserve R. Bellucci, M. Ryan, Saud Abdulhamid, S. Dahl, Buba Sangaré, T. Baldanzi, E. Le Fée, L. Paredes, N. Pisilli, N. Zalewski, S. El Shaarawy, A. Saelemaekers, E. Shomurodov A. Borbei, C. Früchtl, J. Samooja, V. Addo, S. Esposito, G. Jean, A. Pelmard, M. Berisha, L. Hasa, Þ. Helgason, M. Kaba, E. McJannet, S. Pierotti, A. Rebić, N. Sansone Squalificati - - Indisponibili Hermoso - Strappo muscolare - Rientra il 08-12-2024 L. Banda - Altro - Rientra il 12-01-2025 , A. Gallo - Strappo muscolare, F. Marchwiński - Distorsione alla caviglia, B. Pierret - Infortunio all'inguine - Rientra il 16-12-2024 , R. Burnete - Infortunio alla coscia - Rientra il 08-12-2024 Domenica 8 Dicembre 2024 ore 12:30 Fiorentina 4-2-3-1 Cagliari 3-4-1-2 Probabili titolari David de Gea (43) Dodô (2) P. Comuzzo (15) L. Ranieri (6) R. Gosens (21) D. Cataldi (32) Y. Adli (29) A. Colpani (23) L. Beltrán (9) R. Sottil (7) M. Kean (20) Probabili titolari A. Sherri (71) G. Zappa (28) Y. Mina (26) S. Luperto (6) N. Zortea (19) R. Marin (18) A. Makoumbou (29) T. Augello (3) G. Gaetano (70) Zito Luvumbo (77) R. Piccoli (91) Riserve T. Martinelli, P. Terracciano, M. Kayode, L. Martínez Quarta, M. Moreno, F. Parisi, M. Pongračić, J. Ikoné, R. Mandragora, T. Rubino, A. Guðmundsson, C. Kouamé G. Ciocci, S. Scuffet, A. Cogoni, Paulo Azzi, A. Obert, J. Palomino, M. Wieteska, M. Adopo, A. Deiola, J. Jankto, M. Prati, N. Viola, M. Felici, K. Mutandwa, L. Pavoletti Squalificati - - Indisponibili - G. Lapadula - Altro - Rientra il 09-12-2024 Domenica 8 Dicembre 2024 ore 15:00 Hellas Verona 4-2-3-1 Empoli 3-4-2-1 Probabili titolari L. Montipò (1) J. Tchatchoua (38) G. Magnani (23) P. Dawidowicz (27) D. Bradarić (12) R. Belahyane (6) S. Serdar (25) T. Suslov (31) G. Kastanos (20) D. Lazović (8) C. Tengstedt (11) Probabili titolari D. Vásquez (23) S. Goglichidze (2) A. Ismajli (34) M. Viti (21) E. Gyasi (11) L. Henderson (6) Y. Maleh (93) G. Pezzella (3) O. Solbakken (17) E. Ekong (19) S. Esposito (99) Riserve A. Berardi, S. Perilli, C. Corradi, F. Daniliuc, D. Faraoni, D. Ghilardi, Dani Silva, A. Harroui, A. Sishuba, A. Cissè, M. Lambourde, D. Mosquera, Dailon Livramento, A. Sarr J. Seghetti, D. Bembnista, L. Cacace, L. Marianucci, J. Sambia, L. Tosto, J. Bacci, L. Belardinelli, L. Colombo, N. El Biache, I. Konate, P. Pellegri, B. Popov Squalificati D. Coppola - Termina il 09-12-2024 - Indisponibili O. Duda - Lesione al tendine del ginocchio - Rientra il 16-12-2024 , M. Frese - Infortunio al ginocchio - Rientra il 13-01-2025 , J. Cruz - Infortunio alla coscia - Rientra il 06-01-2025 A. Grassi - Distorsione alla caviglia, T. Ebuehi - Lesione del legamento crociato anteriore, N. Haas - Lesione del legamento crociato anteriore, S. Żurkowski - Distorsione alla caviglia, T. Anjorin - Lesione al tendine del ginocchio, J. Fazzini - Lesione al tendine del ginocchio Domenica 8 Dicembre 2024 ore 18:00 Venezia 3-4-2-1 Como 4-2-3-1 Probabili titolari F. Stanković (35) J. Idzes (4) M. Svoboda (30) M. Šverko (33) A. Candela (27) D. Črnigoj (22) H. Nicolussi (14) R. Haps (5) G. Oristanio (11) G. Busio (6) J. Pohjanpalo (20) Probabili titolari Pepe Reina (25) I. Van der Brempt (77) A. Dossena (13) M. Kempf (2) M. Sala (3) Y. Engelhardt (26) L. da Cunha (33) Gabriel Strefezza (7) N. Paz (79) A. Fadera (16) P. Cutrone (10) Riserve M. Grandi, Bruno, G. Altare, F. Carboni, R. Sagrado, J. Schingtienne, B. Bjarkason, I. Doumbia, S. El Haddad, M. Ellertsson, C. Gytkjær, A. Raimondo E. Audero, F. Barba, E. Goldaniga, Fellipe Jack, D. Baselli, M. Braunöder, A. Iovine, S. Verdi, A. Belotti, A. Cerri, F. Chinetti, A. Gabrielloni Squalificati - - Indisponibili J. Joronen - Infortunio al ginocchio, F. Zampano - Altro, A. Duncan - Lesione al polpaccio, M. Kofod Andersen - Altro, J. Yeboah - Distorsione alla caviglia Sergi Roberto - Strappo muscolare - Rientra il 09-12-2024 , Alberto Moreno - Altro, L. Mazzitelli - Lesione al polpaccio, Ali Jasim - Distorsione alla caviglia Domenica 8 Dicembre 2024 ore 20:45 Napoli 4-2-3-1 Lazio 4-2-3-1 Probabili titolari A. Meret (1) G. Di Lorenzo (22) Amir Rrahmani (13) A. Buongiorno (4) M. Olivera (17) F. Anguissa (99) S. Lobotka (68) M. Politano (21) S. McTominay (8) K. Kvaratskhelia (77) R. Lukaku (11) Probabili titolari I. Provedel (94) M. Lazzari (29) Mario Gila (34) A. Romagnoli (13) L. Pellegrini (3) M. Guendouzi (8) F. Dele-Bashiru (7) G. Isaksen (18) Pedro (9) M. Zaccagni (10) V. Castellanos (11) Riserve E. Caprile, N. Contini, Rafa Marín, Juan Jesus, L. Spinazzola, B. Gilmour, M. Folorunsho, David Neres, C. Ngonge, G. Raspadori, G. Simeone, A. Zerbin A. Furlanetto, C. Mandas, Patric, S. Gigot, A. Marušić, T. Noslin, L. Tchaouna Squalificati - N. Rovella - Termina il 09-12-2024 Indisponibili P. Mazzocchi - Lesione al polpaccio M. Vecino - Infortunio alla coscia, B. Dia - Distorsione alla caviglia, Nuno Tavares - Lesione al tendine del ginocchio Lunedì 9 Dicembre 2024 ore 20:45 Monza 3-4-2-1 Udinese 3-5-2 Probabili titolari S. Turati (30) L. Caldirola (5) Pablo Marí (22) A. Carboni (44) Pedro Pereira (13) W. Bondo (38) A. Bianco (42) G. Kyriakopoulos (77) Dany Mota (47) G. Caprari (10) M. Đurić (11) Probabili titolari M. Okoye (40) L. Giannetti (30) J. Bijol (29) T. Kristensen (31) K. Ehizibue (19) S. Lovrić (8) J. Karlström (25) Oier Zarraga (6) H. Kamara (11) F. Thauvin (10) K. Davis (9) Riserve A. Mazza, S. Pizzignacco, S. Birindelli, D. D'Ambrosio, N. Postiglione, L. Colombo, M. Valoti, P. Ciurria, O. Forson, D. Maldini, M. Marić, A. Petagna, S. Vignato D. Padelli, R. Sava, J. Abankwah, E. Ebosse, C. Kabasele, M. Palma, J. Zemura, A. Atta, J. Ekkelenkamp, Rui Modesto, Iker Bravo, D. Pizarro, Brenner Squalificati - - Indisponibili A. Cragno - Infortunio alla spalla, R. Gagliardini - Infortunio alla coscia, M. Pessina - Infortunio alla coscia - Rientra il 03-02-2025 A. Sánchez - Infortunio all'inguine, Deulofeu - Lesione del legamento crociato anteriore, M. Payero - Infortunio al ginocchio, S. Pafundi - Altro

