Andata in Polonia giovedì 13 aprile. La gara, in vista delle semifinali, è abbinata a Basilea-Nizza

17-03-2023 16:37

Dopo un turno preliminare non esattamente agevole contro il Twente, la Fiorentina ha ottenuto solo “urne benevole” ca questa edizione di Conference League. Prima il gruppo A (concluso al secondo posto) non esattamente insormontabile con Istanbul Basaksehir, Heart of Midlothian e RFS Riga, poi il playoff contro lo Sporting Braga, quindi la doppia sfida agli ottavi di finale contro il modesto Sivasspor. Ora, la band di Vincenzo Italiano, affronterà l’avversario che tutti avrebbero voluto ai quarti: il Lech Poznan.

Quarti Conference League: la Fiorentina pesca ancora bene col Lech Poznan

La gara di andata si disputerà giovedì 13 aprile in Polonia, allo stadio “Stadion Miejski” (o “INEA Stadium” per le solite ragioni commerciali), mentre il ritorno allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze si giocherà sette giorni dopo. Lech Poznan che, nella “Ekstraklasa” (il massimo campionato polacco) occupa la terza posizione, alle spalle di Rakow e Legia Varsavia.

Lech Poznan, campioni in carica in Polonia (ora terzi)

Nel percorso di qualificazione in Conference League, la formazione timonata dal tecnico olandese John van den Brom si è laureata campione nazionale al termine della passata stagione. Solo che, ai preliminari di Champions League, nel doppio confronto contro gli azeri del Qarabag, è arrivata subito l’eliminazione, che fatto slittare il percorso europeo dei polacchi in Conference. Qui, sempre ai preliminari, eliminati i georgiani della Dinamo Batumi (alle primissime partite senza Khvicha Kvaratskhelia, appena passato, in estate, al Napoli), gli islandesi del Vikingur Reykjavik e i lussemburghesi del Dudelange. Nella fase a gironi, quindi, secondo posto nel gruppo C con Villarreal (primo), Hapoel Beer Sheeva e Austria Vienna. A playoff, poi, liquidato i norvegesi del Bodø/Glimt e, agli ottavi, gli svedesi del Djurgarden.

Lech Poznan: percorso europeo e bomber della squadra che sfiderà la Fiorentina

L’elemento certamente da tenere in considerazione è il bomber svedese di origini assire Mikael Ishak: 10 reti in campionato e 8 in Conference League. La doppia sfida tra Lech Poznan e Fiorentina, in ottica semifinale (e verso la finale di Praga), è invece abbinata a Basilea-Nizza. Gli altri due confronti dei quarti Anderlecht-AZ Alkmaar e Gent West-Ham.