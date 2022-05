Conference League 2021-2022, Roma-Feyenoord: le probabili formazioni

25-05-2022 08:18

Questa sera è la grande notte della finale di Conference League tra Roma e Feyenoord. Calcio d’inizio previsto per le ore 21 all’Air Albania Stadium di Tirana.

La Roma torna a giocare una finale europea dopo un’astinenza che durava da 31 anni: l’ultima apparizione risale al 1991 in Coppa Uefa contro l’Inter. Gli olandesi, invece, cercheranno di rivincere una coppa dopo 20 anni: nel 2002 alzarono al cielo la Coppa Uefa, ultimo titolo europeo della loro storia.

Tra le fila dei giallorossi è pienamente recuperato Mhkitaryan che ieri ha svolto tutto l’allenamento con la squadra. Probabile la sua presenza dal primo minuto. Zaniolo e Pellegrini a supporto di Abraham.

Per il Feyenoord il dubbio principale dovrebbe riguardare la porta e le condizioni del titolare Bijlow: se non dovesse farcela dentro Marciano. Geertruida e il recuperato Malacia agiranno sulle fasce in difesa, con Trauner e Senesi al centro.

PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Mhkitaryan, Cristante, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho

FEYENOORD (4-2-3-1): Marciano; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Kokcu, Aursnes; Nelson, Til, Sinisterra; Dessers. All. Slot