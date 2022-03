Conference League 2021-2022, Vitesse-Roma: le probabili formazioni

10-03-2022 08:28

Torna in panchina dopo due turni di squalifica (scontati in campionato) Josè Mourinho e lo fa nella gara di andata degli ottavi di finale di Conference League. Alle 18.45 infatti calcio d’inizio ad Arnhem tra Vitesse e Roma.

Mourinho non dovrebbe esagerare troppo con il turnover, ma rispetto alla sfida con l’Atalanta in campionato, dovrebbero rivedersi Vina e Oliveira dalprimo minuto, con Mkhitaryan confermato nel ruolo di regista. In attacco invece Mou, chiederà di stringere i denti a Zaniolo e Abraham, ma attenzione anche alla sorpresa Felix che scalpita dalla panchina e che potrebbe entrare a gara in corso.

Dall’altro lato, il tecnico degli olandesi Letsch ritrova l’attaccante Openda, squalificato contro il Rapid, nel turno precedente. Per il resto conferma in toto del collaudato 3-4-1-2.

PROBABILI FORMAZIONI

VITESSE (3-4-1-2): Houwen; Oroz, Rasmussen, Doekhl; Dasa, Tronstad, Dmgjoni, Bero; Manhoef; Frederiksen, Openda. All. Letsch

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Mkhitaryan, Oliveira, Pellegrini, Vina; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho

