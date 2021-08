Conference League 2021-22: girone "morbido" per la Roma

C’è sicuramente un pò di curiosità per questa nuova competizione a livello europeo per i club che non sono riusciti a qualificarsi in Europa League.

La formula è esattamente identica a quella di Europa League: le 8 vincitrici dei gironi si qualificano direttamente agli ottavi di finale dove saranno raggiunte dalle vincenti degli spareggi tra le terze classificate e le 8 formazioni retrocesse dall’Euopa League. L’Italia è rappresentata dalla Roma di José Mourinho: i giallorossi hanno guadagnato l’accesso alla fase a gironi eliminando giovedi sera i turchi del Trabzonspor agli spareggi.

L’urna per i capitolini è stata benevola visto che il Girone C, quello dove appunto è stata sorteggiata la Roma, prevede gli ucraini del Zorya Luhansk, i bulgari del Cska Sofia e i norvegesi del Bodo Glimt, tutte formazioni che sulla carta, sono piuttosto abbordabili.

Di seguito tutti i gironi sorteggiati:

GIRONE A

Lask

Maccabi Tel Aviv

Alashkert

Hjk Helsinki

GIRONE B

Gent

Partizan Belgrado

Flora Tallinn

Anorthosis Famagusta

GIRONE C

ROMA

Zorya Luhansk

CSKA Sofia

Bodo/Glimt

GIRONE D

AZ Alkmaar

Cluj

Jablonec

Randers

GIRONE E

Slavia Praga

Feyenoord

Union Berlino

Maccabi Haifa

GIRONE F

Copenaghen

Paok Salonicco

Slovan Bratislava

Lincoln Red Imps

GIRONE G

Tottenham

Rennes

Vitesse

Mura

GIRONE H

Basilea

Qarabag

Kairat Almaty

Omonia Nicosia

