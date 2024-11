Apoel-Fiorentina, dove vederla in diretta tv e streaming Conference 2024/2025: orario, probabili formazioni e arbitro

Terza giornata della fase campionato: la Viola va a caccia della terza vittoria di fila. Le possibili scelte degli allenatori Jimenez e Palladino

Apoel-Fiorentina: è il giorno della gara valida per la terza giornata della fase campionato della nuova Conference League. La Viola, imbattuta, va a caccia della terza vittoria di fila dopo il successo al Franchi contro i The New Saints (2-o) e la vittoria in trasferta contro il San Gallo (4-2).

I ciprioti, reduci dalla sconfitta interna (1-0) contro il Borac Banja Luka, vanno alla ricerca del primo acuto per dare consistenza alla classifica dove hanno finora totalizzato un solo punto (1-1 al debutto fuori casa contro lo Shamrock Rovers).

Conference, Apoel-Fiorentina: quando si gioca e dove vederla

Allo stadio Neo GSP di Strovolos calcio d’inizio alle 21. La sfida tra Apoel e Fiorentina sarà trasmessa in diretta e in esclusiva, come tutti i match di Conference League, su Sky Sport.

Partita: Apoel-Fiorentina

Dove: Stadio Neo GSP

Quando: giovedì 7 novembre 2024

Orario: 21:00

Diretta tv: Sky Sport 253

Diretta Streaming: Sky Go, NOW

Competizione: Conference League

A che ora e dove vedere Apoel-Fiorentina in diretta TV

Il match tra Apoel e Fiorentina, in programma questa sera alle 21 alla stadio Neo GSP, sarà trasmesso in esclusiva sulle reti Sky. Tifosi e appassionati, previo abbonamento, potranno seguire la sfida di Conference League sul canale 253 di Sky Sport.

Dove vederla in streaming

La sfida allo stadio Neo GSP tra Apoel e Fiorentina, valida per la terza giornata della fase campionato di Conference 2024/25, sarà visibile anche in diretta streaming. Gli abbonati a Sky potranno seguire l’incontro anche tramite l’app di Sky Go, disponibile per smartphone, tablet e pc. In alternativa, la gara sarà visibile anche sulla piattaforma NOW.

Le probabili formazioni

“Non esiste il turnover”, ha chiarito Palladino alla vigilia del match, ma la Fiorentina dovrebbe ruotare qualche interprete rispetto a quelli scelti per l’undici iniziale del vittorioso match contro il Torino. Kouamé è in pole position per prendere il posto di Kean, non convocato e tenuto a riposo in via precauzionale. A Colpani, Bove e Sottil il compito di ispirarlo. In porta torna Terracciano. Non convocato Cataldi (acciaccato).

APOEL (4-3-3): Belec; Chebake, Susic, Petrovic, Laifis; Tejera, Abagna, Ndongala; Marquinhos, El-Arabi, Meyer. All. Jimenez.

Belec; Chebake, Susic, Petrovic, Laifis; Tejera, Abagna, Ndongala; Marquinhos, El-Arabi, Meyer. All. Jimenez. FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Comuzzo, Martinez Quarta, Gosens; Richardson, Adli; Colpani, Bove, Sottil; Kouamé. All. Palladino.

L’arbitro

A dirigere Apeol-Fiorentina, match valido per la terza giornata della League Phase di Conference League, sarà l’arbitro François Letexier, che ha diretto la finale di Euro 2024. A coadiuvarlo i connazionali Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni. Quarto ufficiale Jeremy Stinat. In sala VAR Bastien Dechepy e Jeremie Pignard.