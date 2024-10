Pagelle San Gallo-Fiorentina 2-4: Ikoné show, Martinez Quarta si riscatta. Gara sospesa per fumogeni e petardi

Le pagelle dell'incontro di Conference League vinto dalla Fiorentina sugli svizzeri del San Gallo: match sospeso in un paio di circostanze per il comportamento dei tifosi toscani.

La Fiorentina concede il bis in Conference League dopo la vittoria interna, per 2-0, contro il The New Saints e piega 4-2 il San Gallo, che rimane a 0 punti. Dopo aver chiuso in svantaggio il primo tempo (gol di Mandindi, su errore difensivo viola), la Fiorentina ha rimontato nella ripresa con Martinez Quarta e Ikoné, si è fatta riprendere da un colpo di testa di Gortler e ha vinto la partita con la doppietta di uno scatenato Ikoné e con il tap-in di Gosens in pieno recupero.

San Gallo-Fiorentina, la chiave della partita

Contro un avversario tutt’altro che trascendentale, che all’esordio in Conference League ne aveva beccati sei (6-2) dal Cercle Bruges, la Fiorentina si fa sorprendere nel primo tempo, peccando di qualità nella giocata e di attenzione difensiva. Presuntuosa in occasione del gol di Mambimbi, con una costruzione dal basso piena di errori, fino al pasticcio firmato Martinez Quarta-Richardson.

Il riscatto arriva nei primi dieci minuti della ripresa, quando Martinez Quarta pareggia con un colpo di testa dentro l’area di rigore e Ikoné, scappato via a Noah, conclude a rete con un delizioso sinistro a giro. A causa di una disattenzione difensiva su calcio piazzato, i viola subiscono il pareggio di Gortler, che infila Terracciano di testa.

Ci pensa Ikoné, migliore in campo anche contro il The New Saints, a risolvere la questione, facendosi trovare pronto sull’assist intelligente di Kouamé, a sua volta innescato da Sottil, nell’azione del 3-2 della Fiorentina. Nel recupero festeggia pure il subentrato Gosens, per il definitivo 4-2 viola.

San Gallo-Fiorentina, gioco sospeso per fumogeni e petardi

La nota stonata in una serata positiva per la Fiorentina arriva dal settore ospiti dello stadio Kybunpark, dove erano presenti oltre 1.000 sostenitori viola, protagonisti di un fitto lancio di fumogeni e petardi, sia nel primo tempo (dietro la porta di Terracciano) sia nella ripresa.

L’arbitro Frid è stato costretto a sospendere il gioco due volte nella prima frazione e una terza nella ripresa, quando avvicinandosi alla panchina della Fiorentina ha minacciato la sospensione definitiva della partita. L’intervento del capitano viola Biraghi, andato a parlare con gli ultras viola, ha evitato il peggio. Arriverà, quasi certamente, una pesante sanzione.

San Gallo, top e flop

Mambimbi 6,5 : Non si fa pregare e sull’invito di Quintilla disegna un rasoterra angolato, imprendibile per Terracciano, che impegna alla mezzora con un siluro dalla distanza, respinto dal portiere dei viola.

: Non si fa pregare e sull’invito di Quintilla disegna un rasoterra angolato, imprendibile per Terracciano, che impegna alla mezzora con un siluro dalla distanza, respinto dal portiere dei viola. Gortler 6,5 : Indovina l’angolo e con un colpo di testa a palombella annulla l’uno-due viola, sorprendendo Terracciano, che non si aspettava la giocata. Convincente anche nella copertura difensiva.

: Indovina l’angolo e con un colpo di testa a palombella annulla l’uno-due viola, sorprendendo Terracciano, che non si aspettava la giocata. Convincente anche nella copertura difensiva. Quintilla 6,5 : Furbo e intelligente, sbuca alle spalle di Richardson e subito manda in porta Mambimbi. Oltre all’assist convince per qualità nelle giocate e posizione in campo.

: Furbo e intelligente, sbuca alle spalle di Richardson e subito manda in porta Mambimbi. Oltre all’assist convince per qualità nelle giocate e posizione in campo. Ati Zigi 6 : Con un intervento degno del miglior Higuita, sventa di piede e in tuffo un tiro a giro di Sottil, deviato da un difensore svizzero in apertura di ripresa. Con il trequartista viola ingaggia un duello a distanza, iniziato nel primo tempo sul destro dalla distanza del fiorentino e proseguito nella ripresa. Non è sempre pulito negli interventi, come al 40’, quando si lascia sfuggire il colpo di testa di Martinez Quarta, ma poi rimedia all’errore. Attento sul destro al volo di Richardson, non può nulla su tutti e quattro i gol viola.

: Con un intervento degno del miglior Higuita, sventa di piede e in tuffo un tiro a giro di Sottil, deviato da un difensore svizzero in apertura di ripresa. Con il trequartista viola ingaggia un duello a distanza, iniziato nel primo tempo sul destro dalla distanza del fiorentino e proseguito nella ripresa. Non è sempre pulito negli interventi, come al 40’, quando si lascia sfuggire il colpo di testa di Martinez Quarta, ma poi rimedia all’errore. Attento sul destro al volo di Richardson, non può nulla su tutti e quattro i gol viola. Valici 5 : Entrato a gara in corso al posto dell’infortunato Ambrosius, in occasione del gol del pareggio viola si fa anticipare da Martinez Quarta, perdendo la marcatura sul difensore della Fiorentina.

: Entrato a gara in corso al posto dell’infortunato Ambrosius, in occasione del gol del pareggio viola si fa anticipare da Martinez Quarta, perdendo la marcatura sul difensore della Fiorentina. Noah 4,5: Disastroso. Combina un pasticcio al 22’, quando si fa soffiare palla da Bove. Per sua fortuna Ikoné, che aveva battuto Ati Zigi, era finito in fuorigioco. Non prende mai Ikoné, che gli scappa via in occasione del 2-1 viola. Disattento in marcatura sull’attaccante francese, che insacca ancora.

Fiorentina, top e flop

Ikone 8 : Capisce subito che può mandare in tilt Noah, che salta con facilità. Segna un gol, ma in fuorigioco. Si ripete nella ripresa e gli va benissimo: Stanic lo tiene in gioco, Noah non lo prende e con un sinistro a giro impallina Ati Zigi. Fa doppietta, concludendo di prima intenzione sull’invito di Kouamé, e quasi tripletta nel finale.

: Capisce subito che può mandare in tilt Noah, che salta con facilità. Segna un gol, ma in fuorigioco. Si ripete nella ripresa e gli va benissimo: Stanic lo tiene in gioco, Noah non lo prende e con un sinistro a giro impallina Ati Zigi. Fa doppietta, concludendo di prima intenzione sull’invito di Kouamé, e quasi tripletta nel finale. Sottil 6,5 : Tanta corsa, ma con scarsi risultati nella prima mezz’ora. Si accende negli ultimi 5 minuti del primo tempo e fino all’intervallo semina panico nella difesa svizzera (fa ammonire Stanic). Con un’azione personale che conclude di destro, chiama Ati Zigi alla prima parata della partita (40′). Per altre due volte duella col portiere del San Gallo, suonando la carica nel secondo tempo, quando entra in campo tutta un’altra Fiorentina.

: Tanta corsa, ma con scarsi risultati nella prima mezz’ora. Si accende negli ultimi 5 minuti del primo tempo e fino all’intervallo semina panico nella difesa svizzera (fa ammonire Stanic). Con un’azione personale che conclude di destro, chiama Ati Zigi alla prima parata della partita (40′). Per altre due volte duella col portiere del San Gallo, suonando la carica nel secondo tempo, quando entra in campo tutta un’altra Fiorentina. Bove 6,5 : Pochi secondi prima dell’1-0 avversario fa quello che farà poco dopo Quintilla, ma sul suo passaggio Ikone era già oltre la linea difensiva del San Gallo. Concede il bis sul gol del compagno, che vale il vantaggio: perfetto l’assist a spaccare in due la difesa svizzera e a lanciare a rete Ikoné. Solo un errore, sul 2-1, quando si fa soffiare palla nell’azione che Mambimbi, per fortuna della Fiorentina, non riesce a concludere.

: Pochi secondi prima dell’1-0 avversario fa quello che farà poco dopo Quintilla, ma sul suo passaggio Ikone era già oltre la linea difensiva del San Gallo. Concede il bis sul gol del compagno, che vale il vantaggio: perfetto l’assist a spaccare in due la difesa svizzera e a lanciare a rete Ikoné. Solo un errore, sul 2-1, quando si fa soffiare palla nell’azione che Mambimbi, per fortuna della Fiorentina, non riesce a concludere. Kouamé 6,5 : Primo tempo deludente, cercato poco e male, fa fatica a emergere. Nella ripresa si accende, sfiora il gol in scivolata, serve l’assist del 3-2 a Ikoné e innesca il poker di Gosens.

: Primo tempo deludente, cercato poco e male, fa fatica a emergere. Nella ripresa si accende, sfiora il gol in scivolata, serve l’assist del 3-2 a Ikoné e innesca il poker di Gosens. Kayode 6,5 : Corre, ricuce gli strappi, si propone pure in fase offensiva. Nel primo tempo è probabilmente il migliore dei viola, si conferma nella ripresa rischiando poco o nulla, risultando efficace nelle chiusure.

: Corre, ricuce gli strappi, si propone pure in fase offensiva. Nel primo tempo è probabilmente il migliore dei viola, si conferma nella ripresa rischiando poco o nulla, risultando efficace nelle chiusure. Gosens 6,5 : Si fa trovare pronto sotto porta e con un tap-in da opportunista arrotonda il risultato, calando il poker in pieno recupero.

: Si fa trovare pronto sotto porta e con un tap-in da opportunista arrotonda il risultato, calando il poker in pieno recupero. Martinez Quarta 6 : Doppio errore sul gol di Mambimbi. Sbaglia il passaggio a Richardson e, per nulla reattivo, viene fulminato da Mambimbi. Balla pure poco più tardi, quando è decisiva una diagonale difensiva di Kayode. Si riscatta con il colpo di testa sul corner di Biraghi che vale il pareggio. La sufficienza è piena.

: Doppio errore sul gol di Mambimbi. Sbaglia il passaggio a Richardson e, per nulla reattivo, viene fulminato da Mambimbi. Balla pure poco più tardi, quando è decisiva una diagonale difensiva di Kayode. Si riscatta con il colpo di testa sul corner di Biraghi che vale il pareggio. La sufficienza è piena. Adli 5 : Sbaglia tanto in fase di costruzione di gioco, soprattutto nel primo tempo, risultando uno dei peggiori in campo. Nella ripresa non si accende neppure nel momento migliore della Fiorentina e viene sostituito senza lasciare traccia.

: Sbaglia tanto in fase di costruzione di gioco, soprattutto nel primo tempo, risultando uno dei peggiori in campo. Nella ripresa non si accende neppure nel momento migliore della Fiorentina e viene sostituito senza lasciare traccia. Richardson 5: Sul gol dell’1-0 del San Gallo ha meno colpe di Martinez Quarta, ma si fa sbranare da Quintilla e innesca la zampata di Mambimbi. Ci prova con un destro dalla distanza, ma è farraginoso in mezzo al campo.

San Gallo-Fiorentina, la pagella dell’arbitro Frid

Positivo l’arbitraggio del direttore di gara israeliano Ygal Frid, ben coadiuvato dagli assistenti, connazionali, Matityahu Yakobov e Rostislav Talis (quarto ufficiale Nael Odeh, al Var il signor Ziv Adler, AVAR Eitan Shmuelevitz).

Giusto annullare il gol di Ikoné ampiamente oltre la linea difensiva del San Gallo. Buona la gestione dei cartellini e le sanzioni a Stanic e Kouame nel primo tempo. Non si fa intimidire da Mambimbi, che ammonisce per proteste in chiusura di prima frazione, esagera, invece, sul giallo a Cataldi (per proteste) nel secondo tempo.

Corretta anche la decisione di lasciare correre Ikoné nell’azione che conduce al 2-1 della Fiorentina e sul contatto Beltran-Vandermesch, prima del 3-2 di Ikoné, che anche il Var giudica in favore dei viola (regola del vantaggio). Mantiene la lucidità anche durante il fitto lancio di fumogeni e petardi da parte dei tifosi della Fiorentina. Voto: 7.