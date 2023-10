Conference League, Fiorentina-Cucaricki: orario, formazioni e dove vederla in tv e in streaming

I Viola domani ospiteranno per la prima volta la squadra serba tra le mura dell'Artemio Franchi: caccia ai primi tre punti per la squadra di Italiano

Ultimo aggiornamento 25-10-2023 14:26

La Fiorentina va alla ricerca della prima vittoria nella fase a gironi della Conference League. Giovedì 26 ottobre, i Viola affronteranno il Cucaricki allo stadio Artemio Franchi, con inizio fissato alle 21. La squadra di Vincenzo Italiano, durante il suo cammino nel gruppo F della competizione UEFA, ha maturato due pareggi, rispettivamente contro il Genk e il Ferencvaros.

Fiorentina-Cucaricki, dove vederla in diretta tv e streaming

Tutto pronto per il ritorno della Conference League. Domani, giovedì 26 ottobre, la Fiorentina sfiderà il Cucaricki per la prima volta nella sua storia. La gara, valida come il terzo appuntamento della fase a gironi, avrà calcio d’inizio alle 21. La sfida sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Football, al canale 203, e su Sky Sport, al canale 253. Inoltre, sarà possibile seguire la sfida in streaming su DAZN, ma anche sull’app Sky Go e NOW.

Partita: Fiorentina-Cucaricki

Fiorentina-Cucaricki Data e orario: giovedì 26 ottobre ore 21

giovedì 26 ottobre ore 21 Diretta tv: Sky Sport Football, Sky Sport

Sky Sport Football, Sky Sport Diretta streaming: DAZN, Sky Go, NOW Le probabili formazioni La squadra di Vincenzo Italiano arriva alla gara di Conference dopo la pesante battuta d’arresto in campionato nel derby dell’Arano contro l’Empoli. Il posticipo della nona giornata è terminato con il risultato di 0-2 a favore degli azzurri, con la Fiorentina che ha perso l’occasione di agganciarsi al terzo posto in classifica. Dunque, i Viola tenteranno di riscattare la brutta prestazione messa in scena lo scorso lunedì all’Artemio Franchi, provando a conquistare i primi tre punti nella fase a gironi della Conference League in occasione della sfida contro il Cucaricki. L’allenatore Italiano potrebbe optare per un turnover: potrebbe riposare Milenkovic, con Ranieri al suo posto, e Beltran favorito a Nzola. A centrocampo, invece, Barak potrebbe sosituire Bonaventura. Da valutare le condizioni del capitano Biraghi e di Ikone. Possibile chance di vedere Kouame dal primo minuto.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Barak, Lopez, Mandragora; Gonzalez, Beltran, Sottil. All.: Italiano.

D’altra parte, il Cuckaricki approderà per la prima volta nella sua storia sotto i riflettori dell’Artemio Franchi. La squadra, militante nella Super Lega serba, è reduce dalla sconfitta in campionato contro il Novi Pazar. Finora, nel gruppo F di Conference, non ha ancora collezionato un punto per effetto dei ko maturati contro il Genk e il Ferencvaros.

Cukaricki (4-4-2): Belic; Stevanovic, Vranjes, Subotic, Tosic; Stankovic, Docic, Sissoko, Ivanovic; Adetunji, Adzic. All.: Matic. Il calendario della Fiorentina 21 settembre 2023: Genk- Fiorentina 2-2

2-2 5 ottobre 2023: Fiorentina -Ferencvaros 2-2

-Ferencvaros 2-2 26 ottobre 2023 ore 21: Fiorentina -Cucaricki

-Cucaricki 9 novembre 2023 ore 21: Cuckaricki- Fiorentina

30 novembre 2023 ore 21: Fiorentina -Genk

-Genk 14 dicembre 2023 ore 18.45: Ferencvaros-Fiorentina SEGUI IN DIRETTA E STREAMING CUKARICKI-FIORENTINA SU DAZN!