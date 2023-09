Pagelle di Genk-Fiorentina 2-2: Ranieri in versione bomber. Male Duncan, Gonzalez spento

Top e flop della partita Genk-Fiorentina, valevole per la 1° giornata del Gruppo F di Conference League: Ranieri due volte, prima Zeqiri poi McKenzie lo riprendono.

21-09-2023 20:52

Qual è il vero volto della Fiorentina? Questa era la domanda alla vigilia dell’esordio in Conference League della formazione gigliata, a seguito dei risultati altalenanti del campionato. E il Genk si presentava come un test attendibile in tal senso, sebbene i Puffi abbiano accumulato già un divario di tre punti dalla prima in classifica del torneo belga. La risposta è stata solo parzialmente confortante per il team di Vincenzo Italiano, anche per la giornata di grazia di Luca Ranieri, di mestiere difensore, alla prima doppietta in carriera. Alla fine, però, le distrazioni in difesa costano care con i padroni di casa che trovano con Mckenzie il gol del definitivo 2-2.

Genk-Fiorentina, la chiave della partita

La Fiorentina cambia molto rispetto al passato. Anche nel modulo con l’utilizzo di tre mediani tra i quali Duncan e Mandragora a dare sostegno e aggiungere un pizzico di quantità alla qualità di Arthur. Il Genk invece opta per un 4-5-1 mascherato da 4-4-2 dove è la posizione del talento El Khannous a fare la differenza. I viola riescono a portarsi in vantaggio per due volte, sempre grazie a Luca Ranieri ed in entrambi i casi di testa. Peccato che tra i due gol una dormita consenta a Zeqiri di tenere in partita i Puffi.

Nella ripresa non cambia il canovaccio tattico della partita. I belgi provano a fare la partita, facendo qualche tentativo sempre attraverso palle da fermo. La Fiorentina di oggi è però assai ruvida, sporca la gara, ci mette garra e concede davvero poco. Uno spunto ancora di Zeqiri di testa che crea pochi pensieri a Christensen. Per gli ospiti Ranieri prova a imbeccare Milenkovic che col piattone spara alto.

Già, i difensori attaccano e gli attaccanti difendono in una partita davvero bizzarra. Nzola ad esempio si dimentica del suo ruolo e a porta vuota manda fuori di testa. Così i secondi 45 minuti diventano ancor meno spettacolari dei precedenti. Ma il Genk trova il modo con McKenzie di rimettere in pari il risultato, ancora con un colpo di testa da calcio d’angolo. E per poco non completa la beffa col palo a salvare i toscani sul tiro di Arokodare. Termina 2-2, appuntamento in Conference fissato per il 5 ottobre quando allo stadio Franchi arriverà il Ferencvaros.

Rivivi le emozioni di Genk-Fiorentina

Cosa ha funzionato nella Fiorentina

Benedetti calci piazzati. La Fiorentina ama giocare palla a terra, in linea con la filosofia di pensiero del suo allenatore. Ma talvolta occorre trovare un piano di riserva per far breccia sulle lacune degli avversari. In tal senso i viola sono stati bravi a colpire laddove possibile, capitalizzando al massimo le occasioni da palla inattiva con un Ranieri in versione centravanti.

Cosa non ha funzionato nella Fiorentina

Non tutto è andato per il meglio tra la compagine toscana. Italiano prepara il match diversamente dal solito, prediligendo un undici più muscolare. Così i viola finiscono per perdere alcune delle loro peculiarità, imbruttendo per certi versi la partita. Scelta funzionale, lo sarebbe stata almeno senza le disattenzioni difensive che hanno finito per costare caro. Ci sono alcuni ruoli ancora scoperti per il resto: sugli esterni l’unico che ha convinto (oggi meno) è Gonzalez. Il centravanti è un ruolo tuttora scoperto, in attesa dell’esplosione di Beltran o che Nzola ritrovi la condizione ideale.

Le pagelle della Fiorentina

Christensen 5,5 Distratto e insicuro. Sbaglia i tempi di qualche uscita ed è in concorso di colpe sul gol subito data la poca reattività.

Distratto e insicuro. Sbaglia i tempi di qualche uscita ed è in concorso di colpe sul gol subito data la poca reattività. Kayode 6 Diligente. Ha un compito e lo assolve senza provare a strafare.

Diligente. Ha un compito e lo assolve senza provare a strafare. Milenkovic 6,5 Come il suo compagno di reparto si fa notare più davanti con l’assist per il secondo gol.

Come il suo compagno di reparto si fa notare più davanti con l’assist per il secondo gol. Ranieri 7,5 Si fa valere in area avversaria con una doppietta storica.

Si fa valere in area avversaria con una doppietta storica. Biraghi 6,5 Col sinistro che si ritrova mette la palla dove vuole. Prezioso.

Col sinistro che si ritrova mette la palla dove vuole. Prezioso. Arthur 6 Prestazione difensiva, con qualche chiusura degna di nota.

Prestazione difensiva, con qualche chiusura degna di nota. Mandragora 6 Anche lui si fa notare in fase di copertura.

Anche lui si fa notare in fase di copertura. Duncan 5 Gli viene richiesto di far legna a metà campo e lo fa. Ma si lascia sovrastare per il 2-2 belga.

Gli viene richiesto di far legna a metà campo e lo fa. Ma si lascia sovrastare per il 2-2 belga. Sottil 6 Un paio di cross sbagliati ma anche delle sgroppate utili per portare avanti la squadra

Un paio di cross sbagliati ma anche delle sgroppate utili per portare avanti la squadra Beltran 5,5 Italiano non ha ancora scelto il suo centravanti titolare. Guardandolo è ancora indietro.

Italiano non ha ancora scelto il suo centravanti titolare. Guardandolo è ancora indietro. Nico Gonzalez 5 Perde qualche pallone, oggi gli manca lo spunto.

Perde qualche pallone, oggi gli manca lo spunto. Kouamé 6 Nettamente più vivo e combattivo del suo predecessore.

Nettamente più vivo e combattivo del suo predecessore. Maxime Lopez 6 Uomo d’ordine, fa girare palla e aiuta il cronometro.

Uomo d’ordine, fa girare palla e aiuta il cronometro. Parisi 6,5 Entra che c’è da soffrire e interpreta bene lo spirito della partita.

Entra che c’è da soffrire e interpreta bene lo spirito della partita. Brekalo 5,5 Prova a sfruttare i minuti concessi accompagnando l’azione. Qualità ne ha ma non riesce ad aiutare la squadra a stare alta.

Prova a sfruttare i minuti concessi accompagnando l’azione. Qualità ne ha ma non riesce ad aiutare la squadra a stare alta. Nzola 5 Si divora un gol apparentemente semplice.

Top e flop del Genk

Il top

Zeqiri– Scaltro in occasione della rete. In un’altra circostanza è Kayode a impedirgli di calciare. Fa quello che può.

Il flop

Vandervoordt – Paperaccia in occasione del primo gol di Ranieri.

Il tabellino di Genk-Fiorentina

RETI: 6′, Ranieri, 11′ Zeqiri, , 23′ Ranieri, 85′ McKenzie

Genk 4-4-2: Vandevoordt; Munoz, Sadick, McKenzie, Arteaga; El Khannous (dall’88’ Hrosovski), Galarza, Heynen, Oyen (dal 77′ El Hadj); Zeqiri (dal 77′ Arokodare), Fadera (dal 46′ Baah). All. Vrancken

Fiorentina 4-3-3: Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi (dal 63′ Parisi); Arthur, Mandragora (dal 64′ Maxime Lopez), Duncan; Nico Gonzalez (dal 46′ Kouamé), Beltran (dal 72′ Nzola), Sottil (dal 72′ Brekalo). All. Italiano

AMMONITI: Munoz (G), Mandragora (F), Biraghi (F)

RECUPERO: 4′ pt; 5′ st