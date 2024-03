Conference League, Fiorentina-Maccabi: orario, formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Dopo il successo dell'andata per 4-3, la Fiorentina ospita il Maccabi nel ritorno degli ottavi di Conference: le scelte dei tecnici e la diretta tv

14-03-2024 05:18

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

La Fiorentina riceve la visita del Maccabi Haifa nel match di ritorno degli ottavi di finale di Conference League. Le due squadre scenderanno in campo oggi, giovedì 14 marzo con calcio d’inizio in programma alle 18:45. Tutto su come seguire la gara dell’undici di Italiano in tv e in streaming e le probabili formazioni.

Europa League, imperativo quarti per la Viola di Italiano

Dopo aver vinto per il rotto della cuffia la gara d’andata che si è giocata sul campo neutro di Budapest per ragioni di sicurezza legati alla guerra in corso tra Israele e Hamas, la Fiorentina ha un solo obiettivo: centrare la qualificazione ai quarti di finale per provare ad arrivare fino in fondo e vincere quel trofeo soltanto sfiorato la scorsa annata. Guai, però, a sottovalutare il Maccabi. Lo dimostra proprio la partita d’andata terminata 4-3 per la Viola e vinta solamente all’ultimo respiro grazie alla rete firmata da Barak.

Dove vedere Fiorentina-Maccabi Haifa in diretta tv e streaming

Fiorentina e Maccabi Haifa si affronteranno oggi, giovedì 14 marzo, alle 18:45, nella tana della Viola: lo stadio Artemio Franchi. La partita valevole per il ritorno degli ottavi di Conference League andrà in onda contemporaneamente su Dazn e Sky. Per non perdersi neppure un minuto del match su Dazn, basta scaricare e installare l’app sulla propria smart tv, mentre per vedere la partita sulla pay-tv satellitare si potrà scegliere tra diversi canali: Sky Sport Calcio, Sky Sport 4k e Sky Sport (255).

Fiorentina-Maccabi Haifa sarà visibile in diretta streaming su Sky Go, NOW Tv e Dazn, le cui app sono disponibili per pc, smartphone e tablet.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Maccabi Haifa

Italiano dovrà rinunciare allo squalificato Milenkovic. La Fiorentina si disporrà sul terreno di gioco del Franchi col 4-2-3-1: Terracciano tra i pali, quindi difesa che sarà formata da Kayode, Martinez Quarta, Ranieri e Biraghi. In mediana il tandem composto da Mandragora e Duncan, mentre sulla trequarti dovrebbero trovare spazio dall’inizio Ikoné, Beltran, che ha saltato il match di campionato con la Roma in quanto fermato dal giudice sportivo, e Nico Gonzalez. In attacco, come in occasione dell’andata, dovrebbe essere schierato titolare Nzola al posto di Belotti.

Uno squalificato anche tra le fila del Maccabi Haiba, che non potrà contare su Show. Dego si affida ai gol e ai centimetri del suo miglior elemento: il 28enne centravanti Frantzdy Pierrot, autore di 21 sigilli tra le varie competizioni disputate nel corso della stagione.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Duncan; Ikoné, Beltran, Nico Gonzalez; Nzola. Allenatore: Vincenzo Italiano

Terracciano; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Duncan; Ikoné, Beltran, Nico Gonzalez; Nzola. Allenatore: Vincenzo Italiano Maccabi Haifa (3-4-2-1): Keouf; Simic, Seck, Gherson; Khandil, Mohamed, Naor, Cornud; Khalalli, Kinda; Pierrot. Allenatore: Messay Dego

Keouf; Simic, Seck, Gherson; Khandil, Mohamed, Naor, Cornud; Khalalli, Kinda; Pierrot. Allenatore: Messay Dego Arbitro: Irfan Peljto (Bosnia)

Chi è Irfan Peljto, l’arbitro di Fiorentina-Maccabi

A dirigere Fiorentina-Maccabi Haifa sarà il bosniaco Irfan Peljto, coadiuvato dagli assistenti connazionali Ibrisimbegović e Beljo con Gigovic IV uomo, lo spagnolo Munuera al Var e il croato Bebek all’Ava. Il 39enne di Sarajevo, ha già arbitrato la Fiorentina la scorsa stagione nell’andata dei quarti di finale di Conference League contro i polacchi del Lech Poznan. Il precedente lascia ben sperare, perché in quella circostanza la Viola riuscì a imporsi 4-1.