Conference League, Genk-Fiorentina: info, orari, formazioni e dove vederla in tv e streaming

I Viola di Vincenzo Italiano a caccia del riscatto dopo la finale persa lo scorso anno contro il West Ham: si inizia domani, giovedì 21 settembre, contro la squadra belga

20-09-2023 11:37

Dopo le due giornate dedicate alla Champions League, è giunto il momento della Conference. Domani, giovedì 21 settembre, tornerà in campo la Fiorentina che volerà in Belgio per la prima sfida della fase a gironi della competizione europea proprio contro il Genk. La squadra di Italiano, finalista del torneo lo scorso anno e mandata ko dal West Ham ai supplementari, figura nel girone F insieme al Cukaricki e al Ferencvaros, oltre appunto alla squadra belga. Dunque, missione riscatto per i Viola, che riprendono il percorso in Conference League dopo aver passato il turno preliminare con la vittoria contro il Rapid Vienna.

Genk-Fiorentina, dove vederla in tv e streaming

La gara tra Genk e Fiorentina è in programma domani, giovedì 21 settembre, con calcio d’inizio alle 18:45. La formazione di Vincenzo Italiano sarà ospite della squadra belga alla Luminus Arena, con l’arbitraggio affidato alla francese Stephanie Frappart. Sarà possibile seguire la sfida su DAZN, ma anche su Sky Sport Arena, al canale 204, e Sky Sport, al canale 253.

Inoltre, il match sarà visibile in streaming su pc, tablet e smartphone sull’app DAZN, ma anche su SkyGo e NowTv. Non sarà possibile seguire l’evento in maniera gratuita.

Le probabili formazioni

La Fiorentina arriva alla sfida di Conference League contro il Genk dopo la vittoria casalinga contro l’Atalanta, sfida terminata con il risultato di 3-2. Nelle altre tre gare disputate finora nel campionato di Serie A, i Viola hanno collezionato un altro successo, contro il Genoa, un pareggio nella sfida contro il Lecce e un ko contro l’Inter di Inzaghi.

In occasione della sfida contro la squadra belga, Vincenzo Italiano potrebbe affidarsi al consueto 4-2-3-1. In porta potrebbe ritornare Christensen al posto di Terracciano, ma i cambi riguarderanno anche gli altri reparti. In difesa si va verso la conferma di Milenkovic, insieme a Kayode, Ranieri e Biraghi, a prendere i posti rispettivamente di Dodò, Martinez Quarta e Parisi.

Spazio a centrocampo ancora una volta a Mandragora, ma questa volta fiancheggiato da Arthur rispetto a Duncan. A seguire, Bonaventura centrale insieme all’ala destra Nico Gonzalez e all’ala sinistra Sottil al posto di Brekalo. Qualche chance anche per Beltran nel ruolo di punta invece di Nzola.

Fiorentina (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Beltran. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Il Genk, invece, nella Jupiler League, ha collezionato finora due pareggi, una sconfitta e tre vittorie, di cui l’ultima conquistata contro il Royale Union SG. Per la squadra allenata da Vracken si tratta della prima volta in Conference League e, in occasione della sfida contro la Fiorentina, potrebbe optare per lo stesso modulo utilizzato da Italiano.

Genk (4-2-3-1): Vandevoordt; Munoz, Cuesta, Sadick, Kayembe; El Khannouss, Galarza; Heynen, Zeqiri, Oyen; Paintsil. Allenatore: Wouter Vracken.

I precedenti tra le due squadre e il calendario della Fiorentina

Genk e Fiorentina, domani giovedì 21 settembre, si sfideranno per la prima volta in assoluto nella loro storia. Di fatto, si tratta della prima volta in Conference League per la squadra belga, che lo scorso anno non ha preso parte ad alcuna competizione europea, al contrario della Fiorentina che, invece, disputerà il torneo per il secondo anno consecutivo. Di seguito, il calendario della fase a gironi della formazione di Italiano:

21 settembre 2023: Genk- Fiorentina ore 18.45

ore 18.45 5 ottobre 2023: Fiorentina -Ferencvaros ore 21

-Ferencvaros ore 21 26 ottobre 2023: Fiorentina -Cucaricki ore 21

-Cucaricki ore 21 9 novembre 2023: Cucaricki- Fiorentina ore 21

ore 21 30 novembre 2023: Fiorentina -Genk ore 21

-Genk ore 21 14 dicembre 2023: Ferencvaros-Fiorentina ore 18:45